菅野美穂、美デコルテ＆美背中のぞく黒のシースルードレス姿で魅了　48歳の誕生日サプライズで“冷や汗”

女優の菅野美穂が、20日に都内で行われた映画『近畿地方のある場所について』(公開中)の大ヒット御礼舞台挨拶に登場。黒のシースルードレス姿で観客を魅了した。

菅野美穂

菅野は美しいデコルテと背中をのぞかせる黒のシースルードレスで登場。集まった観客を魅了した。

この日は、あさって22日に誕生日を迎える菅野に向けて、サプライズ企画が用意されていた。 舞台挨拶の途中、MCの合図とともに運ばれてきたのは、“生首”の飾りつけがされたバースデーケーキ。予想外のビジュアルに菅野は一瞬驚きつつも、「生首ケーキとは! なんとユニークな(笑)。この映画にふさわしい! ありがとうございます!」と、笑顔でリアクションした。

ところが、サプライズはそれだけでは終わらなかった。

写真撮影へ移るタイミングで、ケーキを乗せた台の下から、劇中に登場する“赤い女”が突如出現。完全に予想していなかった演出に、菅野は思わず悲鳴を上げ、ケーキから距離をとる場面も。

このサプライズは知らされていなかった赤楚衛二も、「びっくりした～!」と声をあげつつ、“赤い女”に「こらぁ!!」と声をかけ、笑いを誘った。

落ち着きを取り戻した菅野は、“赤い女”と笑顔でハイタッチ。「ありがとう～!!」と感謝を伝えつつ、「冷や汗かきました……! 忘れられないお祝いになりました(笑)」と感想を述べ、舞台上は終始なごやかな空気に包まれていた。

観客の前で見せたのは、女優としての一面だけでなく、驚きや感謝を率直に表す素のリアクション。チャーミングで親しみやすい“菅野美穂らしさ”が垣間見えるサプライズとなった。