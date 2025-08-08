「霊感は全くないんですが…」「音が聞こえたり匂いが…」菅野美穂が体験した“奇妙な出来事”とは

「霊感は全くないんですが…」そう語ったのは女優の菅野美穂。8日に都内で行われた映画『近畿地方のある場所について』(公開中)の初日舞台挨拶に登場し、最近体験したという“奇妙な体験”を明かした。

  • 菅野美穂

イベント中、作品のテーマにちなみ、自身の不思議な出来事について聞かれた菅野は「私、霊感は全くないんですが……」と前置きしながら、最近の出来事を明かした。

「霊感のある方は、未知なるものがいる場所で“音が聞こえたり生臭い匂いがする”そうなんです」と語り始めた菅野。

実はここ数日、自宅で原因不明の生臭さを感じていたという。

「きょう(映画が)公開ですし、“良からぬなにか”が来たのかと思ってしまって……」と、主演作に関わるタイミングで起きた現象に、内心穏やかではなかった様子。

だが、その“怪奇現象”には、意外なオチが。

「この酷暑で、排水溝の水がなくなって、下水の匂いが部屋に逆流してきていただけでした(笑)」と苦笑交じりに明かすと、会場からも安堵と笑いがこぼれた。

「よかった～。心霊現象じゃなくて!」とホッとした表情を見せた菅野。

日常に潜む“恐怖”は、必ずしも超常現象とは限らない。そう感じさせる一幕となった。

  • 一番怖いシーンをジェスチャーで表現する菅野美穂

