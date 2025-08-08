女優の菅野美穂と俳優の赤楚衛二が、8日に都内で行われた映画『近畿地方のある場所について』(公開中)の初日舞台挨拶に登壇。撮影現場で起こったという“怪奇現象”を明かした。

  • 菅野美穂

イベントでは、キャスト陣が「一番怖いと思ったシーン」についてトーク。その中で菅野が明かした発言に、会場が静まり返った。

「撮影したところが本物の心霊スポットだったんです」

菅野によると、撮影地は“有名な心霊スポット”。実際、撮影中にも肝試しに訪れる若者もいたそうで、「中学生の男の子が4人くらいで来ていた」と当時の様子を振り返った。

だが、単に“有名な場所”というだけではなかったようだ。

菅野は「私と赤楚さんは見えなかったんですが、中には『緑の人がずっといる』と言っている子もいました」と発言。

さらに赤楚も「カメラマンさんがトランシーバーを付けていたんですが、『本番中に女の人の声が聞こえてくるんだよな……』と言っていた」と証言し、現場では実際に不可解な現象がいくつも起きていたことが明らかになった。

ホラー映画の世界を飛び出し、現実にも“何か”があったのではないか――そう観客を震え上がらせるようなエピソードが語られたイベントとなった。

“本物の心霊スポット”で起こった怪奇現象…菅野美穂&赤楚衛二の怪談に観客も恐怖
「霊感は全くないんですが…」「音が聞こえたり匂いが…」菅野美穂が体験した“奇妙な出来事”とは
役に入り込んでいる時と通常の時が違って…瀧内公美との共演を娘役の瑠璃が振り返る
実写映画版『九龍ジェネリックロマンス』、二人の恋が動き出す本編映像公開
「本当に怒ると怖いです」風間俊介との撮影を生徒役の子役が回想　瀧内公美も証言「(風間さんは)先生でした」
映画『８番出口』、NEONによる北米配給決定 - 海外映画祭への出品も続々
映画版『オリバーな犬』の本予告が到着 - 深津絵里は8年ぶりの映画出演
「切り替えがすごい」「頼もしい」橋本環奈の“切り替え”に現場も唸る　『カラダ探し THE LAST NIGHT』
「ふざけんな!」菅野美穂が絶叫しながら祠を荒らす　巨大な木から真っ白な手足が飛び出す衝撃的なカットも　映画『近畿地方のある場所について』
ベランダに佇む真っ赤な服の女、不可解なお札が壁を覆い尽くす屋敷――『近畿地方のある場所について』予告映像
長尾謙杜主演『恋に至る病』、等身大の表情を切り取った場面写真3点が公開
「お手洗いのライトを…」　菅野美穂が中学生にかけた“優しい一言”
関連画像をもっと見る