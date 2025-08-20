お笑いコンビ・麒麟の田村裕が7月19日、YouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演。人生で一度だけの心霊体験を打ち明けた。

「誰も乗って来てへんのに、人が乗って来てる」

心霊現象について、「頭の中だけで起きてる出来事が、あまりにリアルなので現実だと感じてしまう」とキッパリ否定した田村。加えて、「マジで霊感ないねん」と話しつつ、「でも、一回だけ。もしかしたら……っていうのがあって」と正直に告白。田村は、かつて大阪にあった劇場「baseよしもと」について、「めっちゃデカいエレベーターわかる? あれに乗って、地下に行こうと思って。夜中1時半か2時ぐらいやったかな。トイレか忘れ物を取りに行くぐらいやった」と振り返り、「なかなかエレベーターが来なくて。遅いな、変やなと思って」とつぶやいた。

やっと来たエレベーターに乗り込むも、田村は、「操作盤のところでええのに、なんか押されるように一番奥に行ったのよ。行先階を押したら、自然と一番奥に行ってん。誰も乗って来てへんのに、人が乗って来てるみたいな感じで揺れてんねん」と不思議な現象を打ち明け、「着いて扉が開いて、すぐ降りればいいやんか。降りたらアカン気がしたのよ。ほんで、また揺れてんねん」と吐露。誰もいないエレベーターの中で呆然としていたが、「なんとなく、もう行っていいよっていう空気にパンって変わった」そうで、「トイレかなんかの用事を済ませて、帰りは何もなくて」と話した。

「baseよしもと」は、数々の心霊現象がウワサされており、「きっとそういうたくさんの方が出入りしてはるんやろうな」と内心感じていたという田村。「多分やけど、15人ぐらいの幽霊が、“空いてるわ! 空いてるわ! お兄ちゃん、もうちょい奥行って!”みたいな」と苦笑しながら、「人生で心霊体験は一回だけ。場所が場所だけに、もしかしたらあったかもなって」と思案顔。改めて、「行きはしょうがない。もしかしたら、俺の揺れかもしれない。でも、降りるときは動いてないからね。立ってるだけやから。みんなが動いてるから、動いたと思うねんな」と不思議な現象を振り返っていた。