ルミネはこのほど、9月12日に本格開業する「ニュウマン高輪」(東京都港区高輪)の追加出店ショップ情報およびオープニングイベントの情報を公開した。

「Hermès in Colors」が世界最大面積で出店

Hermès in Colors

エルメスが追い求める色彩の"美"を体感できる店舗「Hermès in Colors」がニュウマン初出店する。グローバル最大規模の面積を誇る店舗として、ゆったりとした木のぬくもりを感じる空間にてエルメスのエスプリを体験できる。エルメスの「ビューティ」と「フレグランス」全コレクションに加え、「ファッションアクセサリー」、「アール・ドゥ・ヴィーヴル」のオブジェと共にライフスタイルまで提案。また、国内初となるバスラインのコレクションである「ルバン」を体験できるエリアを設けたパーソナルルームも完備している。「エルメス ビューティー ミニブラシセット」も同店にて先行販売する。

開業時期を彩る期間限定POP-UPショップ

同施設の本格開業に合わせ、SPECIAL POP-UPショップが多数オープンする。

9月12日～10月13日まで、ルミネがグローバルと日本の価値観を融合させ、新たな体験を提供するPOP-UP「GLOBAL LINK presented by LUMINE」を初開催する。第1弾は、シンガポール、インドネシア、タイのトレンドを厳選して紹介する。また、シンガポール発の子ども向けの新しい学習体験プログラムや、バリを拠点に活躍するアーティストによるライブペインティングなど現地のカルチャーを感じられるスペシャルイベントを多数開催する。

GLOBAL LINK presented by LUMINE

「百結祭(ひゃくゆいさい)」開催

9月12日より、100年先まで大切に紡いでいきたい、想いや伝統、文化や人とのつながりを未来へ結ぶ「百結祭」を開催する。日本のファッション業界を牽引する丸山敬太氏が監修し、日本が代々受け継いできた独自の美意識と表現で空間を彩る。

百結祭

百結祭のコンセプトのもと、期間中は多彩なイベントを用意している。9月13日～15日の各日11:00～20:00には、食で彩るイベント「百結市(ひゃくゆいいち)」が開催される。時代を超えて100年先まで伝えたい、高輪そして日本の味や文化をセレクト。会場には祭りを一緒に作り上げる人々の想いを記した提灯が展開され、温かな光で照らす。

百結市

他にも、サケ文化を基軸に日本のクラフトマンシップを体感するイベント「猩猩宴(しょうじょうえん) 2025 in 高輪」や、カンヌライオンズ「Glass: The Lion for Change」部門でゴールドを受賞したHERALBONYが、"アートをまとう"体験ができる期間限定POP-UP「HERALBONY(ヘラルボニー)POP-UP」などが開催される。