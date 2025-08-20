セレクトホテルズグループは8月8日、「ANAホリデイ・イン岩手北上」を岩手県北上市に開業した。

テープカットの様子

オープンを祝し、同日、グランドオープニングセレモニーが開催された。セレモニーには同ホテルを運営するセレクトホテルズグループ代表取締役の中村比呂志氏、総支配人の武川修一氏に加え、、IHGホテルズ&リゾーツ 日本・ミクロネシア マネージングディレクター 兼 IHG・ANA・ホテルズグループジャパン CEO アビジェイ・サンディリア氏が出席。さらに来賓として、北上市長の八重樫浩文氏、北上商工会議所会頭 佐藤直也氏を迎えてテープカットを行い、新たな門出を祝った。

ロビーエリア

同ホテルは、JR北上駅から徒歩約7分、東北新幹線・東北本線・北上線の3路線が交わる交通の要衝に位置している。東北自動車道の北上江釣子ICや秋田自動車道へのアクセスも良好で、観光にもビジネスにも快適なロケーション。ホテルの周辺では、桜の名所として知られる北上展勝地でのお花見や、夏を代表する「みちのく芸能まつり」など、四季折々の自然と文化を楽しむことができる。また、少し足を延ばせば、花巻温泉郷や中尊寺といった東北を代表する観光地も日帰り圏内にあり、旅行拠点としても魅力的な立地といえる。

全114室を擁する館内は、ビジネスにもレジャーにも柔軟に対応できる設計で、自宅で寛ぐようにリラックスして過ごすことができる。ロビーエリアには「ホリデイ・イン」ブランドの特徴である「オープンロビー」コンセプトを導入。寛ぎと利便性を兼ね備えたスペースを用意している。

客室

また、北上市内で随一となる収容人数1,000人規模の大宴会場をはじめ、宴会、会議、展示会など、多様なニーズに対応可能な様々なタイプの宴会場や会議室を併設。全台無料の駐車場(130台収容)も完備している。

レストラン「LIVERPOOL(リバプール)」では、朝食ビュッフェから、地元の新鮮な食材を活かした昼食や夕食のアラカルトまで、季節を感じるバラエティ豊かなメニューが楽しめる。

さらに、子ども向けサービス「キッズステイ&イートフリー」も導入。12歳以下の子どもの食事が無料(宿泊の場合のみ、保護者1人につき子ども2名まで)、12歳以下の添い寝無料、キッズ専用アメニティなどのサービスを提供する。