元NEWS草野博紀「カメラの前に出るのが20年ぶり」　マッスルバーで“完全覚醒”

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』#8が、きょう19日(23:00〜)に配信される。

元NEWSの草野博紀「カメラの前に出るのが20年ぶり」

番組では、近年、夜の街で話題となっているスポット“マッスルバー”の実態を調査するべく、潜入取材を敢行。実態調査を担うのは、肉体改造で注目をあつめた西野創人(コロコロチキチキペッパーズ)と、元NEWSのメンバーで現在は俳優・アーティストとして活動する草野博紀。草野にとっては、「カメラの前に出るのが20年ぶり」のロケ復帰となる。

緊張の面持ちで「どのキャラで行くのかフワフワしてる」と語る草野に、西野が「(番組参加への)重みがスゴい」とコメントしつつ、今回2人が向かったのは、2024年に新宿にオープンしたマッスルバー『まっちょまっちょ新宿店』。店ではボディビル大会で日本一の実績を誇る“エースまっちょ”や、元警視庁勤務という異色の経歴を持つ“チョコまっちょ”が指導役として登場する。

草野が完全覚醒する瞬間に注目

マッスルバー最大の目玉は、上半身裸のマッチョによるパフォーマンス。“マッチョ哺乳瓶”や“マッチョ腕立て伏せ”などのサービスで、客から“マッチョマネー”(チップ)を受け取るシステムとなり、西野と草野は「マッチョマネー200枚以上獲得」を目標に、マッスルバー店員として接客に挑戦する。

さっそく営業がスタートすると、西野は「どの筋肉の部位が好き?」と甘いトークで接近。初めての接客で、哺乳瓶でドリンクを飲ませてもらう“マッチョ哺乳瓶”などのオーダーを獲得すると、女性客と密着する パフォーマンスの様子に、スタジオの屋敷裕政(ニューヨーク)が「コンパやん! 腹立つわ」と鋭くツッコミを入れることに。

スタジオゲストの笹崎里菜と河西智美も困惑の表情を浮かべ、笹崎が思わず「見ちゃいけないもの見てる気が……」ともらす場面も。一方、全く鍛えていないと自信なさげの草野は「得意な筋肉の部位は表情筋です」と、マッチョを目的に来店した客を楽しませようと奮闘する。“20年ぶりのカメラの前”で、草野が完全覚醒する瞬間に注目だ。

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

