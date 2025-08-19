俳優の塩崎太智と加藤大悟が、9月21日にスタートするBSフジのドラマ『タクミくんシリーズ －Drama－』(毎週日曜24:00～、FOD/TVerで配信)に出演する。

このドラマは、全寮制男子校を舞台に、少年たちの繊細で切ない恋模様を描いた学園ラブストーリー。名門の全寮制男子校祠堂学院に通うタクミ(塩崎)とギイ(加藤)が、さまざまな事件を経て、ついに恋人同士になる。

コミカライズ、ドラマCD、舞台など多彩なメディア展開を経て、2007年には実写映画化。以降2011年までに旧シリーズ全5作が劇場公開された。さらに2023年、新シリーズ映画『長い長い物語の始まりの朝。』が公開され、ドラマ化はこれが初となる。

2人を取り巻く祠堂学院の仲間たちとして、ダンス＆ボーカル・ONE N’ ONLYの山下永玖、スターダストとエイベックスの共同プロジェクトから生まれたONE LOVE ONE HEARTの相原一心、舞台『ヒプノシスマイク』や『機界戦隊ゼンカイジャー』などに出演した世古口凌、『相棒season22』『3年C組は不倫してます。』などに出演する祐楽、『推しの子』『君とゆきて咲く』などに出演した柊太朗、EBiDAN研究生の選抜メンバーで結成された「BATTLE BOYS」出身の宮本龍之介などが集結。

戦隊シリーズ、2.5次元舞台、恋愛リアリティショー、音楽シーンと、それぞれ異なるフィールドのキャストたちが、美しい男子校の寮という閉ざされた空間で、すれ違い、ぶつかり合いながらも、互いの心に触れていく。

コメントは、以下の通り。

■塩崎太智

本作で初主演を務めさせていただきます塩崎太智です。この作品に出会えて、タクミを演じられることが出来て、本当に嬉しかったです。 繊細に揺れ動く心情、そして登場人物たちの関係性など、皆さんに楽しんでいただける作品となっています。この作品がたくさんの方に届きますように。ぜひご期待ください!

■加藤大悟

皆様、崎義一を演じさせていただきました加藤大悟です。前回の映画に引き続き、ギイを演じることができとても嬉しく思います。ギイは自分とは全く正反対の役ですが、さまざまな想像を巡らせながら、自分に落とし込みながら頑張りました。そして、同い年であるタクミ役のだいちくんと共に撮影前も台本を沢山読み合わせしたり、色々なパターンを試しながら撮影させていただきました! 前回の映画版とも比べて、ギイを楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。

■山下永玖

三洲新役の山下永玖です。今回は「タクミくんシリーズ」に三洲役として出演することが決まり本当に嬉しかったです。台本を読んで三洲はすごく自分のパーソナルスペースを大事にする性格で真行寺が三洲に対して熱烈な思いを伝え続けますが上手く交わすというか少し冷めてるクールなキャラなのでその掛け合いが演じていて面白かったです! 劇中は 2人のシーンが多く、一心くんとは同じ事務所で面識はありましたが作品での共演はなくほぼ初めましてでしたがとても話しやすくて身長の高いイケメンな青年でした!いろんなお話もしたので仲良くなれたかなと思います! クールでそっけないキャラは初めて演じましたが少しでも三洲新の良さが届いてくれたら嬉しいです!

■相原一心

『タクミくんシリーズ』真行寺役の相原一心です! 撮影では演技や役作りにとても苦戦しましたが 永玖くんや太智くんが声をかけてくれたり現場にいる皆さんが色んなことを教えてくれて、そうしてやっと真行寺が作れたと思います。監督も何も分からない僕に1から全部教えてくださり撮影もできるまでみなさんが付き合ってくれて本当に感謝しかありません。撮影を通してすごく勉強させてもらいました! この作品に関われて本当に良かったです。色んなペアが出てくるので、みなさんのお気に入りペアをみつけちゃってください!

■世古口凌

高林を演じました世古口凌です。長く愛され続けている「タクミくんシリーズ」に出演させていただけたこと、光栄に思います。ギイとタクミはもちろん他にも魅力的かつアグレッシブなキャラクターがたくさん登場します。ちょっと不器用な高林と吉沢の恋模様も楽しんでいただけたら幸いです!

■祐楽

「タクミくんシリーズ」で吉沢道雄役を演じることになりました、祐楽です。この作品に出演させていただけることを、とても嬉しく思っています。正義感が強く、まっすぐなところが吉沢の魅力だと感じています。一方で、吉沢とはまったく性格の異なる高林との 2人の物語の展開、関係にもぜひご注目ください。登場人物それぞれに魅力がありますが、吉沢には自分自身と重なるような、譲れない思いの強さを感じました。多くの方に、吉沢と高林というふたりを愛していただけたら嬉しいです。

■柊太朗

沢山の同年代の皆さんと共演できて、 スタッフの皆さんも優しくて、とても有意義な時間を過ごすことが出来ました。特に主演のお二人とは年齢も同じで、現場も泊まり込みの撮影だったのでとても濃い時間でした。原作を読ませていただいて、とても想いの強さが際立つ作品だなと感じましたし、学校生活というのもすごく新鮮でしたので、楽しんでお芝居に取り組みました。そして、ロケーションが毎日綺麗だったのでどう映像になって、どう皆様に届くのかとても楽しみです。よろしくお願いいたします。

■宮本龍之介

柴田俊役を演じさせていただきました、宮本龍之介です。柴田俊は落ち着いた雰囲気で、「立っているだけで務まる」と言われているような頼れる風紀委員長の3年生です。僕も原作を何度も読み返し、柴田俊というキャラクターを丁寧に演じさせていただきました。柴田俊は柊太朗さん演じる赤池章三とのシーンが多く、2 人の作る空間はまるで時間がゆっくり進むような空気感が流れていると思います。そこもぜひ楽しんで見てみて下さい。

■ごとうしのぶ氏（原作）

仕事の都合で撮影現場にお邪魔することはできませんでしたが、主演のおふたりがサインしてくださったドラマ台本が後日手元に届きました。そのサイン、『文字はヤンチャですが気持ちはとても籠もっています!』というプロデューサーさんの解説付きで、あまりの可愛いらしさに気持ちがほっこりいたしました。どんなドラマになるのか視聴者の皆様と同じようにドキドキしたくて届いた台本の中身には目を通していないのですが、主題歌も含め、オンエアを楽しみにしています。

(C)2025 ごとうしのぶ／KADOKAWA・「タクミくんシリーズ」製作委員会