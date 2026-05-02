Eve「suisさんと一緒にレコーディングしたのが初めてで…」新曲「風のアンセム feat. suis from ヨルシカ」制作秘話を語る

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。4月25日（土）の放送には、Eveさんが登場！ 4月14日（火）にリリースされた新曲「風のアンセム feat. suis from ヨルシカ」について伺いました。

Eveさんは、2016年に全国流通盤「OFFICIAL NUMBER」をリリース。2017年リリースのインディーズアルバム『文化』の収録曲「ドラマツルギー」は、2.1億回再生を突破。さらに、2020年リリースの「廻廻奇譚」は、ストリーミングで全世界7億回、ミュージックビデオは4.5億回再生を突破し、Spotifyの「海外で2021年に最も再生された日本の楽曲」1位に輝きました。そして、2023年には初のアリーナツアー、2024年には初のアジアツアーを開催し、2025年に活動15周年を迎えました。

◆活動15周年を迎えた2025年

遠山：2025年に開催されたツアーも、ポートメッセなごや（愛知県）、大阪城ホール（大阪府）、マリンメッセ福岡（福岡県）、ゼビオアリーナ仙台（宮城県）、Kアリーナ横浜（神奈川県）と、とんでもなく大きな会場を回られていましたが、僕が驚いたのは昨年が活動15周年!?

Eve：でもまぁ、キュッてしたら2年ぐらいです。

遠山：それ芸人がよく言うやつ（笑）。

Eve：（笑）。でも本当に結構マイペースにやっているので。

遠山：（活動を）始めたのが15年前？

Eve：この名前で始めたのがそれくらいなんですけど、自分で曲を作るようになったのは10年前くらいですね。

◆新曲はヨルシカ・suisとコラボ

遠山：Eveさんは4月14日に新曲「風のアンセム feat. suis from ヨルシカ」を配信リリースしました。おめでとうございます！

Eve：ありがとうございます。

潮：こちらは4月から始まったテレビアニメ「とんがり帽子のアトリエ」のオープニングテーマで、Eveさん書き下ろしの楽曲です。

遠山：ヨルシカのsuisさんとのコラボは、今までに2回くらい？

Eve：“一緒に歌う”みたいなことは3回目です。

遠山：最初どうやってsuisさんと出会って、それから“一緒に曲を作ろう”となったんですか？

Eve：共通の知り合いのクリエイターが引き合わせてくれて、3人でご飯に行ったのが最初です。ただ、それも結構前で8～9年くらい……。

遠山：そんなに前なんだ！ では今回「suisと一緒に歌おう」となったのは、曲ができてから？

Eve：そうですね。「とんがり帽子のアトリエ」というテレビアニメの主題歌を書くことになって、アニメで流れるワンコーラスができたときに、何となく「一緒に誰かと歌えたらいいな」っていうのが浮かんできて。そのなかでも、suisさんがぴったり合いそうだなと思ったので、僕から声をかけました。

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Eve：そもそも僕「とんがり帽子のアトリエ」が大好きで。原作マンガをずっと読んでいたのもありましたし、今回、suisさんと一緒にレコーディングしたのが初めてだったんですよ。

遠山：そうなんだ!?

Eve：今まではデータのやり取りというか、お互いに歌って、それをくっつける感じでやっていたんですけど、今回は一緒にレコーディングをすることができました。

それで、僕がレコーディングするときはセルフディレクションというか、基本的に自分でテイクを選んでいるんですけど、今回は、お互いが好きなテイクを選んで作っていったのが印象的でした。

遠山・潮：へぇ！

Eve：僕がレコーディングブースにいて、suisさんが向こうでディレクションしてくれたのも初めてでしたし、「Eveさん、ここはすごく大きな草原で、大空があって、遠くに投げかけるように歌ってみて！」みたいなディレクションをしてくださって。その後に「とんがり帽子のアトリエ」の映像を見たら、まさにすごい草原が広がっていたのでイメージ通りでしたね。

遠山：そんなレコーディングを経て、どんな曲になりました？

Eve：自分としては、作品にもすごくマッチした曲になったなと思います。デモは（suisさんのパートも）自分が歌って入れていたんですけど、そこにsuisさんの声が入ることで曲として完成した感じがあって、それが新しさにもつながって個人的には大満足の作品です。

次回5月2日（土）の放送は、ふみのさんをゲストに迎えてお届けします。

＜番組概要＞

番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN

放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット

放送日時：毎週土曜 13:00～13:53

パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/

番組公式X：@JA_CDJ