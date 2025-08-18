ファミリーマートは8月19日、「ファミマの中華まん」を刷新し、全国で発売する。

ファミマの中華まん

今年も「ファミマの中華まん」が登場

今年は定番商品のリニューアルに加え、暑い時期に高まる辛いものニーズに応えるべく、人気の韓国料理を中華まんにアレンジした商品を発売する。

「じゅわっとジューシー本格肉まん」(170円)は、豚肉の食べ応えのある食感と肉汁たっぷりのジューシーな味わいに仕立てた。生地にはホシノ天然酵母の発酵種を使用しており、自然な甘みが感じられる。味付けには、中華料理のベースに使用される「毛湯(まおたん)」と「清湯(ちんたん)」の2種類のスープを用いており、本格中華の味わいが楽しめる。

「のび～るチーズの濃厚ピザまん」(170円)は、中心のチーズの配合を変更することで、よりチーズの伸びを実感できるように仕立てた。トマトのソースには、チーズの濃厚さに合うよう、甘さが特長のポルトガル産トマトを配合している。

「旨辛チーズタッカルビまん」(190円)は、韓国料理チーズタッカルビを肉まんにアレンジした商品。2種の唐辛子と3種の香辛料を配合した旨辛ソースに、ごろっと入った鶏肉で食感も楽しめる仕立てに。モッツアレラとゴーダを配合したのび～るチーズで辛さの中にもまろやかさを感じられる一品。

「こしあんまん(ごま風味)」(150円)は、濃厚でコクのあるあんこの甘さと、ふわふわとした生地のバランスの良さが特長。ごまの風味が楽しめるように仕立てた。

「つぶあんまん」(150円)は、小豆の粒感がしっかりと感じられる味わいに仕上げた。コクのある程よい甘さのあんことふわふわとした生地のバランスにこだわったという。

中華まんを買うと次回使えるクーポンがもらえる

8月19日0:00～9月1日23:59までの期間、中華まんを買うと次回中華まん全品に使える30円引きファミペイクーポンがもらえる。レシートに印字された QRコードをファミペイで読み取ると、アプリにクーポンが届く仕組み(1日1回限り)。受け取ったクーポンは当日から使用できる。なお、クーポンの受け取りにはファミペイの会員登録が必要となる。