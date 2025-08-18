お盆休みが終わり、8月も後半戦となります。暑さもまだまだ厳しい中、元気に楽しんでいきたいものですね。

暑いとどうしてもキッチンに立つのも億劫です。そんなときに気軽に利用できるコンビニの店頭には、今週もぞくぞく新商品が到着していますよ。

2025年8月の新商品5選まとめ(8月19日〜8月25日)

ファミリーマート2025年8月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。香ばしく焼き上げた玉子焼きをのせたSPAM®むすび、6種具材と辛みそをトッピングした旨辛ビビンバ、クラウンメロンのホイップクリーム入りのメロンパン、有名店監修の豚玉お好み焼など、個性豊かな新メニューが登場しています。

「SPAM®むすび 玉子焼き・ペッパーマヨネーズ」(345円)

価格 : 345円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

「SPAM®」の上に玉子焼きをのせた、俵型の「SPAM®むすび」。玉子焼きは、おむすび製造工場で毎日、香ばしく焼き上げています。コショウを混ぜたマヨネーズで、味わいにアクセントを付けました。

「旨辛ビビンバ（麦入りごはん）」(538円)

価格 : 538円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

麦入りごはんで仕立てたビビンバ。そぼろやナムルなど6種具材と、魚粉などの旨みを加えた辛みそをトッピングしています。

「クラウンメロンパン」(150円)

価格 : 150円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

クラウンメロンが香るビスケット生地をかぶせたメロンパン。クラウンメロンのホイップクリームを入れました。なお北海道は一部仕様が異なります。

「冷たい生パスタ チキンとバジル」(538円)

価格 : 538円

発売地域：関東、東海、関西、九州

※九州地方は宮崎県・鹿児島県での取り扱いです。

もちもちとした食感が特徴の冷たい生パスタ。コンソメなどの旨みを感じるバジルのソースで、具材はサラダチキン、トマト、ほうれん草、チーズです。なお、九州地方は宮崎県・鹿児島県での取り扱いとなります。

「ぼてぢゅう監修 お好み焼豚玉」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

「ぼてぢゅう」監修の商品。かつおだしの旨みをきかせた特製のお好み焼で、ソース、からしマヨソース、かつお節をトッピングしました。

まとめ

8月19日発売の新商品は、そぼろやナムルなど6種具材を味わえる「旨辛ビビンバ（麦入りごはん）」、もちもち食感が特徴の「冷たい生パスタ チキンとバジル」、かつおだしの旨みをきかせた「ぼてぢゅう監修 お好み焼豚玉」など本格的かつ個性豊かなアイテムが登場。

また、小腹の空いた時にありがたい「SPAM®むすび 玉子焼き・ペッパーマヨネーズ」や、甘いものが欲しい時にぴったりのホイップクリーム入り「クラウンメロンパン」も注目のメニューです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用