Visaはこのほど、「FIFA World Cup 26」(2026年6月11日〜7月19日/カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国にまたがる16の開催都市が舞台)に向けた取り組みの第1弾として、同大会の観戦チケットの先行応募をVisaカード会員限定で受け付けることを発表した。

Visa

FIFAの公式決済テクノロジーパートナーである同社は、同競技大会の観戦チケットの先行応募を、Visaのデビットカード、クレジットカード、チャージ可能なプリペイドカードを保有する世界中のカード会員限定で受け付ける。この発表は、ワシントンD.C.で開催された「Visa Payments Vault」にて行われた。

先行抽選販売の応募は、9月10日～19日まで受け付ける。抽選で選ばれた当選者は一般販売に先駆けてチケットを購入することができる。同抽選販売への応募にはFIFA IDの取得が必要となり、未取得の場合はFIFA.com/ticketsに早めにアクセスし、IDを作成することが推奨されている。当選者には9月30日以降にメールで通知され、10月の購入可能な時間枠が割り当てられる。チケットは先着順での販売となる。

国際大会の舞台で背番号10を背負い、チームを牽引する堂安律選手は次のように述べている。

「VisaとFIFAの強力なパートナーシップにより、Visaカード会員の皆さまが一般販売に先駆けてチケット抽選に応募できる取り組みにより、観戦の機会がさらに広がることを心から嬉しく思います。Visaとともに、日本のファンの皆さまに、記憶に残る瞬間と最高のサッカー体験をお届けできるよう、僕たちも全力でプレーします。スタジアムでお会いできるのを楽しみにしています!」