ビューカードは8月1日、「ビューカード ゴールド 新規入会キャンペーン」を開始した。

ビューカード ゴールド 新規入会キャンペーン

「ビューカード ゴールド」は、通常の入会特典として入会後5,000ポイントをプレゼントしているが、本キャンペーンではVisaブランドに新規入会することで、さらに11,000ポイントをプレゼントする。年会費11,000円相当のポイントとなるため、実質、初年度の年会費が無料となる。

また、モバイルSuicaへのチャージ5,000円以上を含む総額30万円(税込)以上の利用で6,000ポイント、モバイルSuica定期券の2万5千円以上の利用で2,000ポイント、JRE BANK口座の設定で1,000ポイント(特典判定時期は2026年1月31日)などの特典も用意されており、合計で、最大"20,000"ポイントとなる。さらに、家族同時入会(家族カード1枚のみ対象)で3,000ポイントがプレゼントされる。なお、キャンペーンで付与されるポイントはJRE POINTとなる。

本キャンペーンは、カード申込期間中にオンラインでビューカード ゴールドに申し込んだ利用者が対象となり、JALカードSuica CLUB-Aゴールドカードは対象外。

カードの申込期間は2025年8月1日～10月31日まで、入会期間は2025年8月1日～11月30日まで。カード利用期間およびアプリログイン期間は2025年8月1日～2026年1月5日までとなっている。特典の提供時期は2026年2月中旬を予定している。