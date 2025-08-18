「めっちゃよくない?」「ブームに火つけたろかな?」　あの、芸能界への“新提案”

歌手でタレント・あのが12日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。芸能人の“名刺交換”について自身の考えを語った。

楽屋挨拶が苦手なあの 「してるかしてないかわかんない」と言われたことも

仕事でたまに名刺をもらうものの、「どうしていいかわかんない」と馴染みがない様子のあの。芸能人は名刺交換の習慣がないが、「コミュニケーション下手でも、名刺があったら、楽屋あいさつとか何とかなりそう」と話し、「渡してペコペコしてたら、あいさつしましたみたいな感じにできる」と想像。楽屋あいさつが苦手で、「してるかしてないかわかんない」と言われたこともあると明かしつつ、「名刺ですって渡したら、ちゃんとあいさつ来てくれたなって思ってもらえる」「しゃべらなくても渡すだけで、あいさつしましたっていう事実になる」と語った。

また、「アーティスト同士って、CD渡す文化があるから」と続けたあのは、「困るだろうなと思っていつも渡してる。相手が荷物になるから、ちょっと申し訳ないないなと思いながら渡してた」と吐露。そこで、「名刺にQRコードつけて、それを読み取ったら、今リリースしてる音楽に飛べる」という活用法を思いつき、「かさばらないし、めっちゃよくない?」と自身のアイデアを猛プッシュ。「名刺にしちゃえばポッケにも入る。持ち歩けるのがよくない? たまたま会う人もいるじゃん。予期せぬ芸能人の出没でも、“CD出したんで”って渡せる」とメリットをアピールした。

「芸能人もアーティストも名刺を持つ時代になるかもしれない」「名刺交換ブームに火つけたろかな?」と名刺への熱量が止まらないあの。「めっちゃよくない? ちょっと作るか」とノリノリだったが、「住所とか電話番号とか、めっちゃいらなくない? 僕、非公表だらけなんだけど……。(名前の)文字も2文字だし」と逡巡。記載できる情報が少ないため、「プロフィールとか好きな食べ物とか書いていいのかな?」と話しながら、「僕、透明がいい! スケルトンでラメ入れて」「アルファベットのanoならかわいいか。丸っこい文字にして」と楽しげにデザイン案を語っていた。

