お盆シーズンを過ぎ、夏休みも後半戦。これからまだまだバケーションを楽しむ予定という人も多いかもしれません。

厳しい暑さの中、遊びの時間帯を夕方にずらすなどの工夫も大切。また行楽のお供として、火照った体を内側からクールダウンしてくれるひんやりスイーツもとても頼もしい存在です。

本記事では、ファミリーマートで8月19日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。北海道産メロン使用のクリームコロネ、ホイップクリームを包んだ2個入りワッフル、2層仕立てで梨の果汁感あふれるアイスバーなど、気になる品が多数ラインナップしています。

2025年8月の新作5品まとめ(8月19日発売予定)

ファミリーマート2025年8月のスイーツ新商品まとめ

8月19日発売の新商品は、2種類のクリームを加えたメロン風味のコロネ、ふんわり食感の2個入りワッフル、オレンジ果肉のつぶつぶ食感が最後まで楽しめるフラッペ、フルーチェの軽いミルク感と甘酸っぱいいちごが味わえるグミ、梨の果汁を60%使用した果汁感あふれるアイスバーなど、要注目な品々が多数ラインナップ。気になるスイーツがあるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「北海道メロンのダブルクリームコロネ」(145円)

価格 : 145円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

メロン風味のコロネ。北海道産赤肉メロンのクリームとホイップの2種類のクリームを加えました。

「くちどけふんわりワッフル」(200円)

価格 : 200円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ホイップクリームを包んだくちどけのよいふんわり食感の2個入りワッフル。ファミリーマート限定発売となります。

「パインオレンジフラッペ」(360円)

価格 : 360円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

パインオレンジが味わえる真夏にピッタリのフラッペ。パインとオレンジのＷ果汁を使用した甘酸っぱいかき氷に、パイン果肉の入ったソースとトッピングしたオレンジ果肉のつぶつぶ食感が最後まで楽しめます。数量限定での販売となります。

※無果汁 ミルクを注いだ後のパイン/オレンジ果汁・果肉：5%未満

「ドルチェ フルーチェグミイチゴ」(198円)

価格 : 198円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「ハウス食品」のロングセラー商品「フルーチェイチゴ」を再現したグミ。フルーチェの軽いミルク感と甘酸っぱいいちごのバランスが楽しめるアイテムです。ファミリーマート先行・数量限定での発売となります。

「とろける食感ぎゅっと梨」(200円)

価格 : 200円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

長野県産梨の果汁を60%使用した果汁感あふれるアイスバー。ジューシーな梨の味わいを楽しめる層と、とろける食感のジェラート層の2層仕立てです。

まとめ

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

