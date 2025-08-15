8月8日より東京ドームシティプリズムホールにて開催中の「全スーパー戦隊展」では、"ナイトイベント"として、閉場後「『全スーパー戦隊展』情熱のシークレットナイト “『全スーパー戦隊展』応援団長VSスーパー戦隊親善大使“～夏夜の渦巻く愛と夢～」を実施している。すでにチケットが全て完売している同イベントについて、8月23日に"関智一DAY"を追加実施することが決定した。

追加イベントでは、参加人数枠を100人限定から130人限定に増員。人気声優であり、スーパー戦隊シリーズでも様々なキャラクターの声を担当し、さらに17日放送の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に東映のプロデューサー役としての出演も決定している「全スーパー戦隊展」応援隊長でもある関智一が登壇し、スーパー戦隊にまつわるトークに加え、本展覧会をより深く楽しんでいただけるここでしか聞けない裏話や秘話も語る。また、展示エリア～グッズ販売エリアを独占できるスペシャルフリータイムも実施。

また今回はより多くのお客様にお楽しみいただきたく、TTFC会員の皆様だけでなく一般のお客様にもご購入いただけるよう、“チケットぴあ”での販売も行う。販売は、8月16日AM9:30より開始。

「『全スーパー戦隊展』情熱のシークレットナイト “『全スーパー戦隊展』応援団長VSスーパー戦隊親善大使“～夏夜の渦巻く愛と夢～」の追加日程は8月23日、スケジュールは19:45開場、20:00～トークイベントスタート（約1時間）、21:00～スペシャルフリータイム（約1時間・グッズ販売実施予定）、22:00終了。場所は東京ドームシティ プリズムホール（〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61）。チケット料金は11,600円。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映 (C)東映 (C)石森プロ・東映 (C) Marvel Characters,Inc. All Rights Reserved