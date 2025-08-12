“怪談芸人”として知られる好井まさおが6日、YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』にゲスト出演。高校時代の不思議な出来事を明かした。

プールの授業後に「金縛りになったんです」

“ほどいい怖い話”として、高校2年生の出来事を語りはじめた好井。プールの授業後、疲れて寝てしまったそうで、「金縛りになったんです。めっちゃ変な夢なんです」と吐露。夢の中では、青い液体をまいている人物の後ろ姿を見たと言い、「そのおじさんと目が合ったらあかん! っていう焦燥感にかられるというか」と話し、「危ない! 危ない! って思ってたら、先生が“また寝て!”って僕に言って。でも、夢は覚めてるけど、金縛りが解けへん。ポンポンって叩かれて、うわっ! って起きた」と振り返った。

すると、クラスメイトたちはなぜか大爆笑。好井は、「めっちゃウケてると思って。“何があったん?”って聞いたら、僕のうわっ! の前に、2人がうわっ! って同じ起き方をしてた」とその理由を説明しつつ、「チャイムが鳴って、3人ともなんか知らんけど集まった」と回顧。続けて、「女の子が、“青の……”って言ったんです。“青のやつ見た?”“青の液体をかけられたらアカン”って」「(男の子が)“俺は青の液体をまいてた”」と打ち明け、「3人で同じような夢を見てたんです。何かわからない。同窓会でも、この話をするんですよ。変なの見たよなって」とつぶやいていた。