JR西日本グループは8月19日、「2025大阪・関西万博 記念ICOCA」(以下、「万博記念ICOCA」)付商品をWESTERモールで発売する。

「2025大阪・関西万博 記念ICOCA・フォトフレームセット」(3,200円/配送料別) ©Expo 2025

同社では2025年大阪・関西万博の開催にあわせて、万博記念ICOCA付商品を発売している。今回、要望のあった会場外発売について、WESTERモールにて発売することが決定した。

商品は「2025大阪・関西万博 記念ICOCA・フォトフレームセット」(3,200円/配送料別)で、15,000セット限定販売(予定)となる。価格には、万博記念ICOCA1枚 1,000円(SFチャージ500円、デポジット500円)の代金が含まれる。

ICOCAカードは、同カードのキャラクター「カモノハシのイコちゃん」と「ミャクミャク」のデザイン。大阪・関西万博の会場外や開催期間外でも、通常のICOCAとして鉄道やバス、買い物で利用することができる。なお、大人用のみの販売となり、子ども用にも購入できるが、鉄道やバス等を利用すると大人運賃が引き去りされる。

ICOCAカード 表面デザイン(イメージ)

フォトフレームの台紙には、優しい線画で描かれたイコちゃん&ミャクミャクが登場。中面はシンプルデザイン＋キャラクターシールで自由にアレンジできる。

商品イメージ

商品はWESTERモール内の「おみやげ街道【関西】WESTERモール店」にて、8月19日12:00(予定)より発売する。販売開始の2時間前(午前10:00)より商品詳細ページへアクセスすると待合室が表示され、 販売開始時刻(12:00)以降、順次商品詳細ページへ案内される。

なお、本商品は他商品との同時購入ができない。購入は1人1点限りとなり、販売予定数に達し次第、受付終了となる。その他の詳細については、WESTERモールにて確認を。