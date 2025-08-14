きょう14日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『トークィーンズ』(毎週木曜23:00～)では、ゲストの元AKB48の高橋みなみ、前田敦子、小嶋陽菜が出演する。

この3人は、“トークィーンズ”の一員でもある指原莉乃とともに、今年20周年を迎えるAKB48の記念シングル参加したことでも話題に。スタジオトークでは、とてつもない忙しさの中で日々を過ごしていた当時の生活、そして大ヒット曲「フライングゲット」をはじめとするMV撮影の裏側が語られる。

歌詞の細かい直しが撮影の当日に入ることもあり、そういった際、間違いがないようにとられていたという驚きの秘策が明かされると、スタジオは爆笑の渦に包まれる。「Everyday、カチューシャ」のMV撮影で、前田を襲った事件も明かされる。

アパレルブランドの経営者として活躍中の小嶋は、社員と接するときに気をつけていることを問われ、いくつかのポイントを披露。するとそのうちのひとつに、アンミカが食いつき掘り下げるが、その内容は想像と違う方向で…。

また、当時不動のセンターとしてグループをリードし、AKB卒業後は俳優として幅広く活躍する前田が、仕事をする上での哲学を問われ、メンタルの保ち方や人間関係に関するこだわりを披露する。

さらに、AKB48初代総監督として、総勢500人を超える一大グループを束ねてきた高橋は、日々多くの女性メンバーたちと接するうちに身についたことがあるそうで、今はその反動で意外な行動に出てしまっているという。メンバーのコンディションを見極めるために注目していたポイントを語り、スタジオで質問攻めにあう。

