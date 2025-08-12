2025年8月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

8月12日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 夏にぴったりの爽やかな味わいや、ワンハンドで楽しめる手軽なスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

  • ローソン2025年8月の新商品スイーツまとめ

【8月12日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【8月12日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
KDDI、ローソン店舗間で再エネ設備を活用した電力シェア実証を開始
ローソン、各地のソウルフードとコラボした「ご当地からあげクン」を7つの地域ごとに発売
ローソン「えらべるデリ」シリーズに、「緑野菜のごま和えサラダ」と「ひとくち唐揚の南蛮風」登場
ローソン「プレミアムロールケーキ」をリニューアル - レアチーズフレーバーも登場
ローソンから、真夏に味わいたい飲料やカップ麺など3品が新登場!
ローソンのサラダチキンシリーズより、「柚子七味」と「タンドリー風」が登場
【8月5日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
【8月5日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【ローソン】一番くじにカンロの「ピュレグミ」やキャンディが登場 – グミ粒が光るシリコン製ライトなど
【実食レポ】さっそくバズってる「まんまる鶏」も! ローソンのウマくて健康的な新グルメ5種を実食!
いま食べたい! 夏のティータイムやおやつにぴったりな商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「バニラクリームタルト」(265円)

  • 「バニラクリームタルト」(265円)

    「バニラクリームタルト」(265円)

価格 : 265円
エネルギー : 347kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

香ばしいタルト生地に、バニラがふんわり香るなめらかなクリームをたっぷりと絞ったワンハンドスイーツが登場です。甘さと香ばしさのバランスがよく、紅茶やコーヒーとも相性抜群な一品になります。

「とろけるわらび餅」(192円)

  • 「とろけるわらび餅」(192円)

    「とろけるわらび餅」(192円)

価格 : 192円
エネルギー : 261kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

涼菓の定番・わらび餅を、とろけるようなやわらか食感に仕上げた一品が登場。ひんやり冷やして食べれば、暑い夏の日も心地よく過ごせる暑い日にも食べたい商品です。

「フルーツミックスサンド」(408円)

  • 「フルーツミックスサンド」(408円)

    「フルーツミックスサンド」(408円)

価格 : 408円
エネルギー : 246kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※東北・新潟地域のローソンでは取扱いがないとのこと

パインと黄桃、キウイを彩りよくサンドし、奥にはみかんも入った贅沢なフルーツサンドが登場。ジューシーな果物とクリームが口いっぱいに広がり、夏の爽やかさを届けます。

「ソルティライチ大福」(238円)

  • 「ソルティライチ大福」(238円)

    「ソルティライチ大福」(238円)

価格 : 238円
エネルギー : 275kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと
※ナチュラルローソンでは取扱いのない場合もあるとのこと

ライチの香り広がるクリームを、もちもちの大福生地で包み込んだひとくちサイズのスイーツが登場。シェアするにも便利なこちらはお祭りなどにもっていくにも便利な商品です。ほんのり塩味が甘さを引き立て、夏らしい味わいが魅力の一品になります。

「メガアイスアールグレイティー」(360円)

  • 「メガアイスアールグレイティー」(360円)

    「メガアイスアールグレイティー」(360円)

価格 : 360円
エネルギー : 8kcal
※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

Mサイズの約2倍の大容量で、ゴクゴク飲めるメガサイズのアールグレイティーが登場です。香り高い茶葉の風味が広がり、暑い日にぴったりの爽快ドリンクになっています。

まとめ

8月12日以降に購入できる新商品は、「バニラクリームタルト」や「フルーツミックスサンド」、「ソルティライチ大福」など、夏らしい爽やかな商品が勢ぞろい。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用

まるいさん

まるいさん

まるいさん

武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

▼リンクまとめ


note：まるいさんちのおもちゃ箱 Twitter：@marUeee_net Instagram：@marueee_net

この著者の記事一覧はこちら