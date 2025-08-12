【8月12日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2025年8月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

8月12日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 夏にぴったりの爽やかな味わいや、ワンハンドで楽しめる手軽なスイーツなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2025年8月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! 夏のティータイムやおやつにぴったりな商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「バニラクリームタルト」(265円)

価格 : 265円

エネルギー : 347kcal

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

香ばしいタルト生地に、バニラがふんわり香るなめらかなクリームをたっぷりと絞ったワンハンドスイーツが登場です。甘さと香ばしさのバランスがよく、紅茶やコーヒーとも相性抜群な一品になります。

「とろけるわらび餅」(192円)

価格 : 192円

エネルギー : 261kcal

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

涼菓の定番・わらび餅を、とろけるようなやわらか食感に仕上げた一品が登場。ひんやり冷やして食べれば、暑い夏の日も心地よく過ごせる暑い日にも食べたい商品です。

「フルーツミックスサンド」(408円)

価格 : 408円

エネルギー : 246kcal

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

※東北・新潟地域のローソンでは取扱いがないとのこと

パインと黄桃、キウイを彩りよくサンドし、奥にはみかんも入った贅沢なフルーツサンドが登場。ジューシーな果物とクリームが口いっぱいに広がり、夏の爽やかさを届けます。

「ソルティライチ大福」(238円)

価格 : 238円

エネルギー : 275kcal

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

※ナチュラルローソンでは取扱いのない場合もあるとのこと

ライチの香り広がるクリームを、もちもちの大福生地で包み込んだひとくちサイズのスイーツが登場。シェアするにも便利なこちらはお祭りなどにもっていくにも便利な商品です。ほんのり塩味が甘さを引き立て、夏らしい味わいが魅力の一品になります。

「メガアイスアールグレイティー」(360円)

価格 : 360円

エネルギー : 8kcal

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

Mサイズの約2倍の大容量で、ゴクゴク飲めるメガサイズのアールグレイティーが登場です。香り高い茶葉の風味が広がり、暑い日にぴったりの爽快ドリンクになっています。

まとめ

8月12日以降に購入できる新商品は、「バニラクリームタルト」や「フルーツミックスサンド」、「ソルティライチ大福」など、夏らしい爽やかな商品が勢ぞろい。気になる商品があれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用