【8月12日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2025年8月の新商品5品まとめ(8月12日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2025年8月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「赤しゃりのにぎり寿司8貫」(797円)

価格 : 797円

エネルギー : 334kcal

※北海道・東北・関東・中部地域のローソン、ナチュラルローソンのみの取扱いとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

お子様からお年寄りまで楽しめる、定番のネタ8種を贅沢に盛り合わせた一品が登場です。海老にまぐろたたき軍艦、漬けサーモン軍艦、玉子、しらす軍艦ほか、サーモンや水たこ、煮穴子といったネタも楽しめる商品です。赤しゃりならではのほのかな香りと旨みが、ネタの美味しさを一層引き立てます。

「振っておいしいパスタサラダ BBQポーク(もち麦パスタ使用)」(397円)

価格 : 397円

エネルギー : 278kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

BBQソースで仕立てたやわらかなプルドポークとシャキシャキ野菜を、もち麦パスタと合わせたパスタサラダが登場。もち麦のぷちぷちとした食感と香ばしいBBQソースの旨みが絶妙にマッチし、振って混ぜれば味がしっかり絡みます。

「振っておいしいパスタサラダ スパイシータコス風(もち麦パスタ使用)」(397円)

価格 : 397円

エネルギー : 276kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

スパイシーなタコス風味で仕立てたもち麦パスタサラダが登場です。トマトやレタスなどの野菜と合わせることで、程よい辛さとさっぱり感のバランスが楽しめます。振って混ぜれば、旨みと香りが全体に広がるんだとか。

「麺増量 屋台風お好み焼 イカ玉&焼そば」(538円)

価格 : 538円

エネルギー : 545kcal

※北海道・沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと。※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

屋台の人気メニューであるイカ玉お好み焼と焼そばを組み合わせた、食べ応え抜群なお好み焼が登場です。麺を増量しているというこちら。イカの旨みとソースの香ばしさが口いっぱいに広がります。

「アイスアールグレイティー」(200円)

価格 : 200円

エネルギー : 4kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

シンプルな味わいが魅力のディンブラ茶葉を使用し、イタリア産ベルガモットと国産柚子・レモンの香りを加えた爽やかなアイスティーが登場。暑い日にすっきりと楽しめる一杯です。

まとめ

8月12日発売の新商品は、「赤しゃりのにぎり寿司8貫」や「振っておいしいパスタサラダ BBQポーク(もち麦パスタ使用)」、「麺増量 屋台風お好み焼 イカ玉&焼そば」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

