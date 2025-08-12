2025年8月の新商品5品まとめ(8月12日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

  ローソン2025年8月の新商品まとめ

【8月12日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【8月12日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
KDDI、ローソン店舗間で再エネ設備を活用した電力シェア実証を開始
ローソン、各地のソウルフードとコラボした「ご当地からあげクン」を7つの地域ごとに発売
ローソン「えらべるデリ」シリーズに、「緑野菜のごま和えサラダ」と「ひとくち唐揚の南蛮風」登場
ローソン「プレミアムロールケーキ」をリニューアル - レアチーズフレーバーも登場
ローソンから、真夏に味わいたい飲料やカップ麺など3品が新登場!
ローソンのサラダチキンシリーズより、「柚子七味」と「タンドリー風」が登場
【8月5日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
【8月5日更新!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
【ローソン】一番くじにカンロの「ピュレグミ」やキャンディが登場 – グミ粒が光るシリコン製ライトなど
【実食レポ】さっそくバズってる「まんまる鶏」も! ローソンのウマくて健康的な新グルメ5種を実食!
これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「赤しゃりのにぎり寿司8貫」(797円)

  • 「赤しゃりのにぎり寿司8貫」(797円)

    「赤しゃりのにぎり寿司8貫」(797円)

価格 : 797円
エネルギー : 334kcal
※北海道・東北・関東・中部地域のローソン、ナチュラルローソンのみの取扱いとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

お子様からお年寄りまで楽しめる、定番のネタ8種を贅沢に盛り合わせた一品が登場です。海老にまぐろたたき軍艦、漬けサーモン軍艦、玉子、しらす軍艦ほか、サーモンや水たこ、煮穴子といったネタも楽しめる商品です。赤しゃりならではのほのかな香りと旨みが、ネタの美味しさを一層引き立てます。

「振っておいしいパスタサラダ BBQポーク(もち麦パスタ使用)」(397円)

  • 「振っておいしいパスタサラダ BBQポーク(もち麦パスタ使用)」(397円)

    「振っておいしいパスタサラダ BBQポーク(もち麦パスタ使用)」(397円)

価格 : 397円
エネルギー : 278kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

BBQソースで仕立てたやわらかなプルドポークとシャキシャキ野菜を、もち麦パスタと合わせたパスタサラダが登場。もち麦のぷちぷちとした食感と香ばしいBBQソースの旨みが絶妙にマッチし、振って混ぜれば味がしっかり絡みます。

「振っておいしいパスタサラダ スパイシータコス風(もち麦パスタ使用)」(397円)

  • 「振っておいしいパスタサラダ スパイシータコス風(もち麦パスタ使用)」(397円)

    「振っておいしいパスタサラダ スパイシータコス風(もち麦パスタ使用)」(397円)

価格 : 397円
エネルギー : 276kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

スパイシーなタコス風味で仕立てたもち麦パスタサラダが登場です。トマトやレタスなどの野菜と合わせることで、程よい辛さとさっぱり感のバランスが楽しめます。振って混ぜれば、旨みと香りが全体に広がるんだとか。

「麺増量 屋台風お好み焼 イカ玉&焼そば」(538円)

  • 「麺増量 屋台風お好み焼 イカ玉&焼そば」(538円)

    「麺増量 屋台風お好み焼 イカ玉&焼そば」(538円)

価格 : 538円
エネルギー : 545kcal
※北海道・沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと。※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

屋台の人気メニューであるイカ玉お好み焼と焼そばを組み合わせた、食べ応え抜群なお好み焼が登場です。麺を増量しているというこちら。イカの旨みとソースの香ばしさが口いっぱいに広がります。

「アイスアールグレイティー」(200円)

  • 「アイスアールグレイティー」(200円)

    「アイスアールグレイティー」(200円)

価格 : 200円
エネルギー : 4kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

シンプルな味わいが魅力のディンブラ茶葉を使用し、イタリア産ベルガモットと国産柚子・レモンの香りを加えた爽やかなアイスティーが登場。暑い日にすっきりと楽しめる一杯です。

まとめ

8月12日発売の新商品は、「赤しゃりのにぎり寿司8貫」や「振っておいしいパスタサラダ BBQポーク(もち麦パスタ使用)」、「麺増量 屋台風お好み焼 イカ玉&焼そば」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

その他商品はこちらをチェック : 【新商品】

※画像は公式ホームページより引用

まるいさん

まるいさん

まるいさん

武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等

▼リンクまとめ


note：まるいさんちのおもちゃ箱 Twitter：@marUeee_net Instagram：@marueee_net

この著者の記事一覧はこちら