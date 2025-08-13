バンダイスピリッツは、『ウルトラギャラクシーファイト 運命の衝突』よりS.H.Figuarts ウルトラマンゼロ ワイルドバースト(8,800円)を、フィギュアイベント「TAMASHII NATION 2025」の開催記念商品として発売する。

『ウルトラギャラクシーファイト 運命の衝突』より「ウルトラマンゼロ ワイルドバースト」がS.H.Figuartsに登場。円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、劇中のイメージで立体化し、さまざまなポーズを取らせても破綻しないプロポーションで約150mmのサイズに落とし込んだ。

また、野生を取り戻し、深紅に燃え上がるようなカラーリングとなった「ウルトラマンゼロ ワイルドバースト」を再現。「ウルトラマンゼロ ワイルドバースト」の必殺技である「エナジースフィアエフェクトパーツ」が付属する。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERSの会員を対象に先行販売を実施。会員ステージによって先着販売と抽選販売を行う。詳細は「TAMASHII NATION 2025 開催記念商品」特設ページにて。

(C)円谷プロ