「絶叫しました」

自身の幼少期を振り返りながらそう語ったのは、俳優の赤楚衛二。菅野美穂とW主演を務める映画『近畿地方のある場所について』(公開中)の初日舞台挨拶に登壇し、少年時代に起こった“ある出来事”を明かした。

  • 赤楚衛二

舞台挨拶には、赤楚に加え、菅野美穂、白石晃士監督も登壇した。本作は、都市伝説や心霊スポットといった“怪異”を追うオカルト記者たちを描いたホラー・ミステリー。イベントでは作品の内容にちなみ、キャスト陣が自身の恐怖体験を打ち明けるひと幕があった。

その中で赤楚は、小学生時代の“忘れられない恐怖体験”を振り返った。

「某育成ゲームにハマっていて、(現実でも)イモムシを蝶々に育てたい! と思って、家の近所の公園で緑色のイモムシを拾ったんです」と話し始めた赤楚。

「どんな蝶々になるのかな? と思って、大事に育てていたんです」

赤楚はその時のワクワクを思い出すように語る。

順調に育っていったイモムシは、無事にサナギにまで成長し、「ちょっと(サナギに)ヒビもはいってきて、いよいよ蝶になる! アゲハチョウかな? モンシロチョウかな? と思っていた」と期待も高まっていたという。

だが、翌朝──赤楚の前に現れたのは、想像とはまったく違う“姿”だった。

「次の日に起きて、どんな蝶かな? と思って見たら、気持ち悪い色の蛾が……絶叫しました」と笑い混じりに語った赤楚の体験に、会場からはどよめきと笑いが起きた。

まさかのオチに、恐怖と笑いが入り混じったこのエピソード。赤楚にとっては、怪異や予想外の展開を描いた本作にふさわしい、小さな“リアルホラー”だったのかもしれない。

「絶叫しました」「家の近くの公園で…」少年・赤楚衛二を襲った悲劇とは?
“本物の心霊スポット”で起こった怪奇現象…菅野美穂&赤楚衛二の怪談に観客も恐怖
「霊感は全くないんですが…」「音が聞こえたり匂いが…」菅野美穂が体験した“奇妙な出来事”とは
役に入り込んでいる時と通常の時が違って…瀧内公美との共演を娘役の瑠璃が振り返る
実写映画版『九龍ジェネリックロマンス』、二人の恋が動き出す本編映像公開
「本当に怒ると怖いです」風間俊介との撮影を生徒役の子役が回想　瀧内公美も証言「(風間さんは)先生でした」
映画『８番出口』、NEONによる北米配給決定 - 海外映画祭への出品も続々
映画版『オリバーな犬』の本予告が到着 - 深津絵里は8年ぶりの映画出演
「切り替えがすごい」「頼もしい」橋本環奈の“切り替え”に現場も唸る　『カラダ探し THE LAST NIGHT』
「ふざけんな!」菅野美穂が絶叫しながら祠を荒らす　巨大な木から真っ白な手足が飛び出す衝撃的なカットも　映画『近畿地方のある場所について』
ベランダに佇む真っ赤な服の女、不可解なお札が壁を覆い尽くす屋敷――『近畿地方のある場所について』予告映像
長尾謙杜主演『恋に至る病』、等身大の表情を切り取った場面写真3点が公開
関連画像をもっと見る