日本テレビ系ドラマ『放送局占拠』(毎週土曜21:00～)の第5話が2日に放送され、武装集団・妖(あやかし)のリーダー「般若」の正体が明らかになった。

般若

面を脱いだ般若の正体が、武蔵三郎(櫻井翔)の妻・裕子(比嘉愛未)の弟で武装集団に拉致されたと思われていた刑事の伊吹裕志(加藤清史郎)だと知った一同は、衝撃のあまり言葉を失った。

そして、父を自殺に追い込まれたことで妖になった姉弟の妖「化け猫」は入山杏奈、「河童」は柏木悠(超特急)であることも明らかになった。

化け猫が入山であることが判明したことにより、2024年放送のドラマ『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』と世界線がつながる展開となった。

化け猫

河童

コメントは、以下の通り。

■加藤清史郎

「台本を頭に入れることがこんなにも大変だったのは、多分これまでの人生で初めてでした。これは意図せずに毎度やっている癖なんだなと気付きましたが、台本を読み返したり覚えたりする際、自分の出ている場面をひと通り読み終わって次の場面に移った時、そのシーンは読むのを飛ばしがちなんですよね。基本的にそこに（自分）は出ていないので。

でも、いるんです。そこにも、同一人物が違った名前で（笑）

ページをめくるごとに、

伊吹 般若 伊吹 伊… 般若 般若 伊吹 般若 伊吹

加えて時系列まで、

1ヶ月前 現在 現在 現在 数ヶ月前 現在 数年前 数ヶ月前 現在

みたいな感じで…。

その都度その都度、この時の伊吹は…？ と…。

監督をはじめとするスタッフの皆様と、コミュニケートしながら挑む撮影の日々。

ここで、こうだからこうしてみましょっか、俗に逆つながりだなんて言いますが、そんなことをあーでもないこーでもない言いながら、一つの作品を、1人の人生を紡いでいく作業をとても楽しみながらこの作品と向き合わせていただいております。

まだ多くは語りません。いや、“語りません”というより、“語れません”が正しいかもしれませんですね（笑）

“伊吹裕志”という名前にもある通り、強く高い志を持つ彼がなぜ人間を捨て、般若となる覚悟を決めたのか。『皆様には最後まで見届けていただこうと思います』」

■入山杏奈

「はじめましての方も、お久しぶりの方も、いらっしゃるかもしれません。今回、ドラマ『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』と同じ世界線で“高津美波”として、この占拠シリーズに出演できることになりうれしさでいっぱいな反面、『出所してすぐに!?』と驚きの気持ちでもあります。

衣装合わせの日には偶然猫がプリントされたTシャツを着ていて、化け猫との縁を感じました。今のところ、素顔がわからないあと2人の妖は一体誰なのか、私たちは何のために放送局を占拠したのか。引き続き考察を楽しみながらご覧いただけると幸いです」

■柏木悠

「今まで大病院と新空港どちらのシリーズも視聴者として楽しんでいたのが、今回まさかの妖役での出演でとてもうれしかったです！ 台本を読んでいく中で次々と訪れる緊迫したシーンに僕自身もハラハラしました。実際、妖役になって演じてみて、この役の大変さが分かり、歴代の武装集団役の先輩方を尊敬しました。素敵な作品に携われることを誇りに思います！ ぜひ最後までご覧ください！」

【編集部MEMO】

武装集団・妖(あやかし)のメンバーはこれまで、「天狗」を芝大輔(モグライダー)、「がしゃどくろ」を瞳水ひまり、「アマビエ」をともさかりえ、「唐傘小僧」を駿河太郎が演じていることが判明している。

