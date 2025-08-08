ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンは8月23日より、体験型ポップアップストア「glo Hilo│落合陽一 ポップアップストア表参道」を期間限定オープン。これに先立ち、8月22日にはトップアーティストが参加するローンチパーティーを開催する。

体験型ポップアップストア「glo Hilo│落合陽一 ポップアップストア表参道」では、“LOVE AT FIRST(=ひと目惚れ)”をテーマに、メディアアーティスト・落合陽一氏や音楽ユニット・m-floらトップアーティストによる空間および音響演出を通じて、「glo Hilo」シリーズ(glo Hilo、glo Hilo Plus)の世界観を五感で体験できる没入型イベントが展開される。開催期間は8月23日～9月7日。

また、同オープンに先立ち、8月22日にはトップアーティストが参加する完全招待制イベント「LOVE AT FIRST ローンチパーティー表参道」が開催され、8月11日までにglo公式サイトに登録すると、抽選で10組に同イベント招待されるプレゼントキャンペーンも開催されている。

屋外の落合陽一氏アートエリアには、メディアアーティスト・落合陽一氏によるアート作品《即今鏡門》が登場。「概念が生まれる瞬間」をテーマに、動く鏡面膜を使ったインスタレーションが、来場者を非日常の世界へと誘う空間となっている。

また、屋内のイマーシブエリアでは、製品の色に込められたインスピレーションや香りのバリエーションを、直感的かつ芸術的に楽しめる展示が並び、「glo Hilo」シリーズの世界観もより深く体感できる。さらに、このエリアで開催される限定ローンチイベントでは、音楽ユニット・m-floがオリジナル楽曲のプロデュースやイベントでのライブ出演、そして☆TAKUによる空間音響演出など、サウンド面でも幅広く参加。

涼やかで洗練されたスモーキングラウンジエリアでは、リフレッシュメントを楽しみながら、「glo Hilo」シリーズと専用の新スティック「virto」を自由に試すことができるだけでなく、「世界一の美食家」とも称される浜田岳文氏が監修を手がけた、限定のドリンク&スイーツを味わうことができる。