2026年1月期に放送されるTBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』(毎週金曜22:00～)に出演するボーイズグループ・NAZEのトレイラー映像が8日、公開された。

NAZE

『DREAM STAGE』の舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の男性プロデューサーと、とある韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生7人が、世代や国籍を越え共に夢を目指す、男同士の熱い絆の物語を描く。

本作の主人公である日本人の男性プロデューサーと共に、音楽業界の頂点を目指すボーイズグループ「NAZE」（ネイズ）に選ばれたのは、韓国・タイ・日本出身の７人の練習生たち。メンバーは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤだ。彼らは、ドラマ放送前からプレ活動として、楽曲配信やライブ・イベント、コンテンツ配信など、様々な活動を行なっていくことが決定している。

■NAZEの初々しさあふれる青春感満載のトレイラー映像が公開

8月7日にメンバーの写真とともに彼らのプロフィールがドラマ公式SNSで公開されたが、8日0時には、TBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」および民放公式テレビ配信サービス「TVer」、ドラマ公式SNSで、NAZEのトレイラー映像も公開。 共同生活を送るNAZEのメンバーたちが、時に支え合いながら、自分自身の魅力を磨くことに余念のない姿を描いている。

メンバーそろって初来日となったビジュアル撮影当日、やや緊張した面持ちで撮影に臨んだ彼らも、互いのメンバーの存在が心強いようで徐々にリラックスした表情に。初々しいフレッシュさ満載で、青春を体現したようなトレイラー映像となっている。

■NAZEの成長と素顔を見守る配信コンテンツが8月8日からスタート

8月8日23時からはNAZEの成長と素顔を見守る配信コンテンツ『ナゼドリ？～NAZE？DREAM STAGE～』がスタート。まだ何者でもないNAZEの７人がボーイズグループとして、俳優として、何より人間として大きく成長するため、そして『DREAM STAGE』という舞台で大きく飛躍するために、様々な“一流”から出される難題に楽しく挑戦。また、７人のオフ感たっぷりな姿や素顔が見られる回もあり、彼らの魅力が満載のコンテンツとなる予定だ。

『ナゼドリ？～NAZE？DREAM STAGE～』は、TBS公式YouTubeチャンネル「YouTuboo」で配信されるほか、民放公式テレビ配信サービス「TVer」では未公開シーンを盛り込んだフル完全版の配信が決定。ここでしか見られない彼らの成長の物語を届ける。

そして、TBS公式YouTubeでは、彼らの“Ｂ面”である素顔と裏側に迫った「BE:NAZE」も配信予定。彼らの等身大の様子が楽しめる。

