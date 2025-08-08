メガハウスは、『ゴジラVSデストロイア』より「UA Monsters ゴジラ(1995)」(46,750円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年8月8日13時より予約受け付けが開始となり、2026年2月発送予定。

2026年2月発送予定「UA Monsters ゴジラ(1995)」(46,750円)

UA Monstersシリーズに、「ゴジラ(1995)」が登場。メルトダウン寸前の、内部から燃え上がる特徴的な姿をUA MonstersシリーズならではのLED発光＆サウンドギミックで徹底再現されている。

目はクリアパーツの内側から特徴的な目の彩色パターンを細かく塗装することで平成ゴジラシリーズの生物らしさを感じられる目を再現。LED発光＆サウンドギミックでは、劇中の効果音と光の演出の出力タイミングがあうよう細かくプログラムされ、劇中さながらの光の揺らぎが再現されている。

ギミックON1では、劇中冒頭、香港の街に上陸し、咆哮を上げる姿を再現、ギミックON2では、放射熱線や異常放射火炎を放出する姿を光と音の演出で再現。圧倒的な造形表現や、他に類を見ない発光＆サウンドギミックを備えた至高の「ゴジラ(1995)」に注目したい。

TM & (C) TOHO CO., LTD.