9月6日にさいたまスーパーアリーナにて開催される「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」の新たな出演者が7日、発表された。

メインモデルには、2021年から雑誌『Seventeen』の専属モデルとして活躍する一方、2026年春スタートの連続テレビ小説『風、薫る』で、2410人の中から見事選ばれW主演に大抜擢された上坂樹里、アイドルグループ櫻坂46として活動する傍ら、それぞれがモデルやCM出演、タレントとしても活躍の場を広げ続けている田村保乃、藤吉夏鈴、守屋麗奈、山﨑天が登場する。

さらに、モデル・女優の両面で注目を集める中、TGCを代表する存在として圧巻のオーラで会場を魅了する中条あやみの出演が決定。TGCを愛し、これまで数々のステージに出演してきた中条から、TGC20周年をお祝いしてコメントも到着した。

中条は「TGC20周年!!おめでとうございます 2012年から出演していますが、新しくなっていく時代と共に進化し続けるTGCを私も楽しみにしながらランウェイを歩いています。TGCは、ステージの上のモデルもステージの裏のスタッフさんも、そしてステージを見て いる観客の皆様が楽しんでくださっていることが1番大事です これからもみんなで最っ高のTGCを共創して行きましょう!!」と呼びかけている。

そして、ゲストには小中学生を中心に絶大な人気を誇るクリエイターで、スイーツのプロデュースやアーティストとしても活躍しているしなこ、「マイナビ presents TGC 2018 S/S」でランウェイデビューを果たし、モデル・タレント・俳優としてマルチに活躍の場を広げている翔、「男子高生ミスターコンテスト2021」でグランプリ獲得した松本仁、WILD BLUEのリーダーとしてチームをまとめる傍ら、俳優としても活躍している山下幸輝が登場。

さらに、2024年11月に結成10周年を迎えたダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーで、バラエティ番組やドラマにも度々出演している曽野舜太、2022年に放送されたドラマ『六本木クラス』で俳優デビューを果たし、ドラマ『silent』やTBS日曜劇場『御上先生』などに出演した夏生大湖、2次元的ビジュアルと唯一無二の存在感で一躍注目を集めているMON7AのTGC初出演も決定した。