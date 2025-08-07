ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの陣が、8日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『酒のツマミになる話』(毎週金曜21:58～)に出演する。

陣

今回は、千鳥(ノブ、大悟)に加え、宇垣美里、大友花恋、重盛さと美、陣、中山秀征が出演。前回出演時にガチ飲みして失態をさらした陣は、約1年ぶりの登場。反省の意味も込めてスーツにネクタイ姿で登場する。

収録前の楽屋インタビューで、陣は前回の収録の記憶について「大体、断片的にあります」とコメント。放送は「予期せぬタイミングで何度も見ました(笑)。あの時の彼は、非常に楽しんでましたね」と客観的に受け止めたようだ。

反映を踏まえて臨む今回は、「まず千鳥のおふたりにお詫びしまして、また今後出していただけるように、番組を精一杯盛り上げたいと思います」と意気込むが、「お酒を飲む番組なので、飲まないのは違うかなと」と、シラフでは参加しない考え。

前回はウォッカを37～38杯飲んでベロベロになっただけに、「今回は3分の1くらいに量を抑えようと思います」と宣言。それでも、「大悟さんに“もっと飲んでいいよ”と言っていただけたら(リミットを外す)可能性はありますけど」と含みを持たせた。

