7月18日より公開となった『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、7月18日～20日の公開3日間で観客動員384万3613人(興行収入55億2429万8500円)を記録し。また、前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の記録を塗り替え、日本で公開された映画史上でオープニング成績、初日成績、単日成績という、3つの記録を更新したことが発表された。

本作は『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』三部作の第一章。最終決戦の幕開けとなる「猗窩座再来」が7月18日より公開された。

7月18日（金）観客動員：1,155,637人／興行収入：1,646,054,200円

7月19日（土）観客動員：1,266,172人／興行収入：1,840,424,100円

7月20日（日）観客動員：1,421,804人／興行収入：2,037,820,200円

7月21日（月・祝）観客動員：1,320,735人／興行収入：1,791,548,300円