オジー・オズボーン最終公演、チケット収益270億円を慈善団体に寄付──「闇の帝王」に感謝の声

オジー・オズボーン(Ozzy Osbourne)とブラック・サバスは、最後の歴史的ライブを見事にやり遂げただけでなく、人道的な偉業まで成し遂げた。『Back to the Beginning』と題されたこの最終公演は、約1億9千万ドル(約270億円)にのぼる慈善資金を、3つの団体のために集めた。同イベントの音楽監督を務めたトム・モレロ(レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン)が明かしている。

モレロは自身のInstagramでこの吉報をシェア。「我々の目標は、ヘヴィメタルの歴史上もっとも偉大な一日を作ることでした」と投稿。「素晴らしい目的のためにとてつもない金額を集められました。そして多くの偉大なミュージシャンやバンド、世界中のファンたちが、レジェンドに敬意を表してくれたんです」と続けた。

『Back to the Beginning』公演では、オジーとブラック・サバスがかつて青春時代を過ごしたゆかりの地に4万人の観客が集まり、580万人がオンラインで配信を視聴したとThe Guardian紙は報じている。出演アーティスト全員がノーギャラで参加したことで、収益のすべてが慈善団体に寄付される形となった。寄付先は、Cure Parkinsons、バーミンガム子ども病院、Acorn小児ホスピスの3団体であるとBBCが報じている。

オジーと妻のシャロン・オズボーンは、過去にもバーミンガム子ども病院を支援しており、またオジーが2019年にパーキンソン病と診断されて以来、Cure Parkinsonsへの支援にも力を入れている。

具体的な寄付額の内訳はまだ発表されていないものの、各団体にはすでに知らせが届いており、”闇の帝王”への感謝が寄せられている。バーミンガム子ども病院チャリティのファンドレイジングマネージャーであるシーバ・アリ氏はBBCの取材に対し、「素晴らしいサプライズで、私たちはとても幸せです」と語っている。

From Rolling Stone US.

