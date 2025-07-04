富国生命保険は6月30日、映像系「サブスク」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は47都道府県の20代～50代、男女200名を対象に行われた。
サブスク課金額ランキング
47都道府県の毎月の映像系サブスクリプションサービス課金額ランキングでは、福岡県が第1位となり、東京都、栃木県、福島県、鳥取県と続いた。全国平均は1,317円で、第24位・富山県と第25位・秋田県との間の数値だった。また、600円未満と回答した人が一番多い結果となった。
1位「福岡県」(1,884円)
2位「東京都」(1,721円)
3位「栃木県」(1,562円)
4位「福島県」(1,550円)
5位「鳥取県」(1,533円)
6位「愛媛県」(1,500円)
7位「香川県」(1,468円)
8位「神奈川県」(1,443円)
9位「長崎県」(1,420円)
10位「鹿児島県」(1,414円)
11位「大阪府」(1,411円)
12位「静岡県」(1,410円)
13位「福井県」(1,395円)
14位「北海道」(1,391円)
15位「愛知県」(1,389円)
16位「徳島県」(1,386円)
17位「高知県」(1,373円)
18位「三重県」(1,368円)
19位「京都府」(1,364円)
20位「埼玉県」(1,356円)
20位「滋賀県」(1,356円)
22位「山口県」(1,337円)
23位「群馬県」(1,327円)
24位「富山県」(1,318円)
25位「秋田県」(1,305円)
26位「青森県」(1,285円)
27位「和歌山県」(1,275円)
28位「新潟県」(1,250円)
29位「島根県」(1,246円)
30位「大分県」(1,243円)
31位「石川県」(1,238円)
32位「広島県」(1,237円)
33位「岡山県」(1,228円)
34位「千葉県」(1,220円)
35位「兵庫県」(1,208円)
36位「奈良県」(1,187円)
37位「茨城県」(1,174円)
38位「宮城県」(1,171円)
39位「佐賀県」(1,157円)
40位「熊本県」(1,153円)
41位「沖縄県」(1,149円)
42位「宮崎県」(1,148円)
43位「岐阜県」(1,098円)
44位「山梨県」(1,094円)
45位「岩手県」(1,089円)
46位「山形県」(1,061円)
47位「長野県」(1,023円)
47都道府県で回答数(複数回答可)の多かった、映画の視聴方法としては、「映画館」2,510票と最も多い回答となった。2位「テレビの放映」(2,302票)、3位「映像系サブスクリプションサービス」(2,099票)、4位「DVD/ブルーレイ」(967票)、5位「レンタルショップ」(754票)と続いた。