富国生命保険は6月30日、映像系「サブスク」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は47都道府県の20代～50代、男女200名を対象に行われた。

サブスク課金額ランキング

47都道府県の毎月の映像系サブスクリプションサービス課金額ランキングでは、福岡県が第1位となり、東京都、栃木県、福島県、鳥取県と続いた。全国平均は1,317円で、第24位・富山県と第25位・秋田県との間の数値だった。また、600円未満と回答した人が一番多い結果となった。

  • 【毎月の映像系サブスクリプションサービス課金額回答一覧

1位「福岡県」(1,884円)
2位「東京都」(1,721円)
3位「栃木県」(1,562円)
4位「福島県」(1,550円)
5位「鳥取県」(1,533円)
6位「愛媛県」(1,500円)
7位「香川県」(1,468円)
8位「神奈川県」(1,443円)
9位「長崎県」(1,420円)
10位「鹿児島県」(1,414円)

11位「大阪府」(1,411円)
12位「静岡県」(1,410円)
13位「福井県」(1,395円)
14位「北海道」(1,391円)
15位「愛知県」(1,389円)
16位「徳島県」(1,386円)
17位「高知県」(1,373円)
18位「三重県」(1,368円)
19位「京都府」(1,364円)
20位「埼玉県」(1,356円)
20位「滋賀県」(1,356円)

22位「山口県」(1,337円)
23位「群馬県」(1,327円)
24位「富山県」(1,318円)
25位「秋田県」(1,305円)
26位「青森県」(1,285円)
27位「和歌山県」(1,275円)
28位「新潟県」(1,250円)
29位「島根県」(1,246円)
30位「大分県」(1,243円)

31位「石川県」(1,238円)
32位「広島県」(1,237円)
33位「岡山県」(1,228円)
34位「千葉県」(1,220円)
35位「兵庫県」(1,208円)
36位「奈良県」(1,187円)
37位「茨城県」(1,174円)
38位「宮城県」(1,171円)
39位「佐賀県」(1,157円)
40位「熊本県」(1,153円)

41位「沖縄県」(1,149円)
42位「宮崎県」(1,148円)
43位「岐阜県」(1,098円)
44位「山梨県」(1,094円)
45位「岩手県」(1,089円)
46位「山形県」(1,061円)
47位「長野県」(1,023円)

47都道府県で回答数(複数回答可)の多かった、映画の視聴方法としては、「映画館」2,510票と最も多い回答となった。2位「テレビの放映」(2,302票)、3位「映像系サブスクリプションサービス」(2,099票)、4位「DVD/ブルーレイ」(967票)、5位「レンタルショップ」(754票)と続いた。