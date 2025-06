【2025年最新】鎌倉・逗子・葉山　子連れで楽しめる観光スポットまと…

湘南在住ライターがオススメする、鎌倉エリア(鎌倉・逗子・葉山)の小さなお子さん連れが日帰りで楽しめる観光スポットをぎゅぎゅっとまとめました。街歩き・海・山編に分けてご紹介します。

あわせて観光スポットの近くにある、おすすめなお店もピックアップ!観光の前後に寄ってランチやカフェタイムを楽しんだり、テイクアウトしてピクニックしたり。

鎌倉・逗子・葉山エリアをお子さんと一緒に楽しみたい方は、ぜひこちらをご参考くださいね。

街歩き編

鶴岡八幡宮(鎌倉市)

鎌倉といえば、源頼朝ゆかりの神社として知られる鶴岡八幡宮。お子さんのお宮参りや七五三などのお参りにもおすすめです。年中お祭りがあり、偶然にも節分祭(2月)、大祓(6月)、七夕祭り(7月)、流鏑馬(9月)などに出会えることもあります。ぼんぼり祭り(8月)では著名人の作品も多数満喫でき、2024年のぼんぼりうちわは解剖学者の養老孟司さんの作品でした。

本宮へお参りの際は、ベビーカーは大石段の手前に置いて階段を登ります。源平池は大きな鯉に餌をあげて楽しそうなお子さんの姿をよく見かける、隠れ遊び場スポット。前後に小町通り散策を堪能するのも楽しいですね。

【鎌倉 イベントレポ】鶴岡八幡宮 ぼんぼり祭 - 幽玄なぼんぼりの光を楽しむ

名称鶴岡八幡宮住所〒248-8588 神奈川県鎌倉市雪ノ下2丁目1−31

電話番号0467-22-0315開門・閉門時間6:00〜20:00定休日年中無休料金無料アクセスJR鎌倉駅東口より徒歩10分駐車場の有無有料駐車場有り(9:00〜19:30 1時間まで600円 以降30分毎300円 割引条件あり)ご利用シーン子連れで楽しめる観光スポットHPリンク鶴岡八幡宮 公式HPSNSリンクInstagram

近くのおすすめ: 「イワタコーヒー店」

小町通りの入り口すぐにある、イワタコーヒー店。昔ながらの喫茶店を存分に味わえ、ふっくらとした厚みがたまらないホットケーキが大人気の逸品。焼きあがるまでに20〜30分かかるので、他のメニューを堪能しながらのんびりと待ちましょう。

メニューはフルーツサンド、パフェなどの定番商品から、季節限定商品まで様々で、全部制覇したくなりますね。「モーニングセット(税込1,130円)」は開店から11時30分までオーダーできるので、モーニングにもランチにもおすすめです。

名称イワタコーヒー店住所〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町1丁目5−7アクセスJR鎌倉駅東口より徒歩1分営業時間9:30〜18:00営業時間詳細17:30L.O.(ホットケーキのみ17:00L.O.)定休日火曜・第二水曜 (不定休日はホームページをご確認ください。)電話番号0467-22-2689支払い方法現金、クレジットカード、電子マネー、交通系IC、QRコード決済予約不可禁煙可否全席禁煙駐車場の有無無し (周辺にコインパーキング有り)ご利用シーン家族, 子どもお店の公式HPイワタコーヒー店 公式HPInstagram開業年1945年

人力車:えびす屋 鎌倉店(鎌倉市)

えびす屋鎌倉店の人力車は、幅広くぎゅぎゅっと濃厚に観光ができるのが魅力。店舗は鶴岡八幡宮の近くにありますが、JR鎌倉駅東口・江ノ電鎌倉駅から徒歩3分の場所にあるファミリーマート 鎌倉ニノ鳥居店駐車場でも乗車できます。時間ごとの料金でコースも多種ありますが、短い区間でも素敵な思い出作りにぴったり。

最短区間でも裏路地を一巡りしてくれて、人力車との撮影に相性抜群の赤い橋「琴弾橋」や本覚寺を堪能できます。短いながらも鎌倉らしさを味わえるコースで、俥夫さんがガイドしてくれて撮影もしてくれます。我が家は息子の七五三の記念におしゃれな家族写真を撮っていただき、翌年年賀状に使用させていただきました。お子さんも大喜びして、良い思い出になりますよ。

名称えびす屋鎌倉店住所〒248-0005 神奈川県鎌倉市12 雪ノ下1丁目12−3 フロント アベニュー 雪ノ下 1F アクセスJR 鎌倉駅より徒歩10分営業日年中無休営業時間9:30~日没(シーズンにより変動があります)予約WEB・電話予約電話番号0467-61-3344料金1区間1名4,000円〜支払い方法WEB決済・クレジットカード現地決済・現金・クレジットカード, QRコード決済支払い方法詳細Apple Payは海外在住の方に限り使用可能駐車場の有無無し(周辺にコインパーキング有り)ご利用シーン子連れで楽しめる観光スポットお店の公式HPえびす屋 公式HPInstagram

鎌倉海浜公園 由比ガ浜地区(鎌倉市)

鎌倉海浜公園の魅力は、なんといっても目の前が海!なかでも広い芝生やグランドのある「由比ガ浜地区」がおすすめです。電車好きなお子さんにはたまらない、昔の江ノ電車両(愛称タンコロ)があるんです。50年にわたって活躍した100型の江ノ電の車両に入って、お弁当を食べることもできますよ。

道路を隔てた隣にある「芝生の広場」で遊具で遊んだり走り回ったり、鎌人市場などのイベントも開催される「築山のある広場」でのんびりするのも◎。日帰り散策の最後に立ち寄って、夕陽を眺めるのも素敵な時間です。2024年2月には「インクルーシブ広場」も誕生。誰もが楽しめるインクルーシブ遊具が設置されました!

名称鎌倉海浜公園(由比ヶ浜地区)住所〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜4丁目5−1 駅徒歩江ノ島 和田塚駅、由比ヶ浜駅より徒歩6分、JR鎌倉駅東口より徒歩15分電話番号0467-22-7272(鎌倉海浜公園 由比ヶ浜地区管理事務所)営業日年中無休タンコロの利用時間9:00〜16:00※雨天時は中止料金無料駐車場の有無有料駐車場有り ※「パーク&レールライド」もおすすめご利用シーン子連れで楽しめる観光スポット公式HP鎌倉海浜公園:由比ガ浜地区 公式HP

近くのおすすめ:「リュミエール ドゥ ベー」

リュミエール ドゥ ベーは、無添加・自家培養天然酵母のパン屋さん。134号線を小道に入ったところにある、おしゃれで小さな白い建物です。

すべてのパンを自然素材から起こした自家培養酵母を使用して作っています。小麦は、有機小麦、国産無農薬小麦、近隣農家さんからの仕入れた玄麦を自家製分して使用。自家培養の自然酵母を100%使用し、フィリングも手作りです。添加物、イーストや卵に白砂糖も使用していないので、子どもに添加物を食べさせたくない親御さんやアレルギーのあるお子さんもご安心ください。こちらでテイクアウトして、由比ヶ浜地区のタンコロのなかで食べるのも素敵な思い出になりますよ。

名称リュミエール ドゥ ベー住所〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷2丁目7−11 1Fアクセス江ノ電 由比ヶ浜駅より徒歩6分(鎌倉海浜公園 由比ガ浜地区から徒歩6分ほど)営業時間11:00~18:00定休日月曜・火曜 ※臨時休業日は事前にご確認ください電話番号0467-81-3672駐車場の有無無し 周辺にコインパーキング有りご利用シーン家族,子ども公式HPリュミエール ドゥ ベー 公式HPSNSリンクInstagram

近くのおすすめ:「SONGBOOKCafé(ソングブックカフェ)」

SONGBOOKCaféは江ノ電由比ヶ浜駅から徒歩5分にある”絵本とうたのカフェ”。絵本が大好きなお子さんにおすすめです。まるで絵本に出てきそうな、しましまの屋根とかわいい真っ赤な扉が目印です。

店内に入ると、そこは癒しの空間。たくさんの絵本が並べられていて、どれを読もうかワクワク!スイーツ、ドリンクを待ちながら、お子さんと絵本を楽しめます。気に入ったら絵本の購入も可能。時々開催される人形劇などのイベントもあり、訪れるたびに楽しませてもらえます。

コーヒー、ジュースなどのドリンク、スイーツには鎌倉の人気お菓子工房・パティスリーRさんのチーズケーキやプリン、ごはんのようなおやつの店・foodmoodさんのオーガニックシフォンケーキもあります。お店の名前を冠した「SONG BOOKパフェ」は暑い季節は特に大人気で、チョコソースとキャラメルソースの2種類から選べます。訪れた時はみなさん全員オーダーしていました。

鎌倉散策に来てあいにくの雨になってもほっこりした時間を過ごせますよ。

名称SONGBOOKCafé(ソングブックカフェ)住所〒248-0015 神奈川県鎌倉市笹目町6−6 大栄ビル1階駅徒歩江ノ電由比ヶ浜駅より徒歩5分(鎌倉海浜公園 由比ガ浜地区から徒歩9分ほど)定休日火曜・水曜日※臨時休業日は事前にご確認ください営業時間11:00~17:00電話番号046-725-0359駐車場の有無無し 周辺にコインパーキング有りご利用シーン家族,子どもHPリンクソングブックカフェ 公式HPSNSリンクX / Instagram

高徳院・鎌倉大仏(鎌倉市)

一度は見たい、鎌倉の大仏様。仁王門をくぐり券売所を経て入り口から入っていくと見えてくる、青空の下でゆったりと座る巨大な大仏様の姿に、お子さん達も興奮することでしょう。

大仏の胎内拝観は、通年午前8時〜16時30分まで拝観受付しています。大仏様の中に入れるなんて貴重なチャンス!お見逃しなく。

名称高徳院・鎌倉大仏住所〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷4丁目2−28アクセス江ノ島電鉄 長谷駅より徒歩約7分、鎌倉駅東口バス乗り場1番から江ノ島電鉄バスもしくはバス乗り場6番から京浜急行バスに乗り「大仏前」停留所下車すぐ開門・閉門時間4月〜9月 8:00〜17:30 / 10月〜3月 8:00〜17:00(入場は閉門15分前まで)大仏胎内拝観通年 8:00〜16:30 (入場は終了10分前まで)定休日年中無休料金一般・中高生300円 小学生150円 大仏胎内の拝観50円駐車場の有無無し(近隣にコインパーキング有り)※障害者用駐車場1台有り(事前予約制)ご利用シーン子連れで楽しめる観光スポットHPリンク高徳院公式HP

近くのおすすめ:「たい焼き なみへい」

たい焼き なみへいは、由比ヶ浜駅から徒歩3分、長谷周辺の散策にぴったりの場所。レトロな店構えに「氷」「たい焼き」の字が目に留まります。

目玉のたい焼きは「一丁焼き」や「天然もの」と呼ばれる、昔ながらの鉄の鋳型と直火でバリっと焼き上げられ、焼き立てを提供してくれます。そのほか、天然酵母のパンやかき氷、”昭和”な焼きそばなど優しさが詰まったメニューを味わえますよ。

レトロで落ち着いた雰囲気の店内。お店の名前が刻まれたフォトジェニックなテーブル席や、お子さん連れには嬉しい小上がりスペースもあって、のんびりできます。

我が家の子供達が大好きな「いちごのかき氷」は、”追いがけ”用のとちおとめベース自家製シロップ付きで、最後まで薄まらずに濃厚に楽しめます。ふわふわかき氷を夏だけでなく一年中食べられるなんて珍しいですよね。

店長おすすめの「たい焼き」、天然酵母のパンから「焼きピロシキ」、「いちごクリームチーズあんぱん」もオーダー。実は我が家の定番セットで、おすすめをいつも食べていたね、と子供と話していました。たい焼きは「抹茶」がお子さんにも人気だそう。品のある抹茶あんがカリカリのたい焼きに相性抜群。天然酵母のパンは具がたっぷりで生地ももちもちで大満足。

どのアングル、どの小物も昭和レトロでおしゃれな店内。我が子もたくさん写真を撮らせていただきました。

気軽にテイクアウトもできて、カフェタイムもランチタイムもいつでも賑わっている素敵なお店です。「のりおりくん付き食べ巡りチケット」の「江ノ電社員がおしえる おしえたくない 推し店」にも選ばれ、2024年に公開された映画「四月になれば彼女は」でロケ地にもなりました。ぜひチェックしてみて下さい!

名称たい焼き なみへい住所〒248-0016 神奈川県鎌倉市長谷1丁目8−10アクセス江ノ電 由比ヶ浜駅より徒歩3分 (高徳院・鎌倉大仏から徒歩8分ほど)定休日月曜定休・火曜不定休 (詳細はSNS、ブログよりご確認ください)営業時間10:00〜18:00電話番号0467-24-7900駐車場の有無無し 周辺にコインパーキング有りご利用シーン家族,子どもHPリンクたい焼きなみへい 公式HPSNSリンクInstagram(店長:濵田紳吾さん)

海編

和賀江嶋(鎌倉市)

和賀江嶋は鎌倉時代に造られた現存する日本最古の港の遺跡です。材木座海岸の小坪トンネル近くにあり、今では干潮時のみ姿を現します。積み上げられた石が崩れてできた潮だまりや岩陰にたくさんの生きものが生息していて観察できるんです。

カニ、ウニ、ヒトデなど、初めて触るお子さんが大興奮すること間違いなし。潮汐表(ちょうせきひょう)で干潮の時刻を調べて行くと◎。遠浅で広く潮がひくため、小さなお子さんの遊び場として楽しみやすいのが嬉しいですね。

※国の史跡に指定されています。史跡を壊してしまうことのないようご注意ください。

名称和賀江嶋住所〒248-0013 神奈川県鎌倉市材木座6丁目アクセスJR鎌倉駅東口7番バス乗り場から「小坪経由逗子駅」行きで「飯島」下車徒歩約3分、または、JR逗子駅7番バス乗り場・京浜急行新逗子駅4番バス乗り場から「鎌倉駅」行きで「飯島」下車徒歩約3分定休日無し料金無し駐車場の有無無し (周辺にコインパーキング有り)ご利用シーン子連れで楽しめる観光スポットHPリンク和賀江嶋-鎌倉市観光協会 公式HP

近くのおすすめ:「海沿いのキコリ食堂」

海沿いのキコリ食堂は材木座海岸の目の前にあり、我が家の子供達が大好きな定食屋さん。小さなお子さんがいる方には嬉しい小上がりのスペースやソファスペースがあり、手ぶらでBBQもできますよ。

長蛇の列になることもありますが、室内もテラス席も広く人数が入れるため、ランチするには開店前から並ぶのがおすすめ。開店を待っている間、子供達とパパは目の前の海に遊びに行ったりすることもできます。

おすすめランチは、キコリ食堂名物「オススメ全部のせ切り株定食(税込2,400円/土日祝2,500円)」!鎌倉野菜かき揚げ、三崎マグロのレアカツ、湘南釜揚げしらすのミニ丼、みやじ豚トンテキがセットになった定食で、欲張りさん必見です。スタンプカードを作り来店時に提示すると毎回ソフトドリンクが無料になるのも嬉しいポイント。海を見ながらおしゃれなランチ、カフェタイム、BBQと、様々に楽しめるお店です。

海沿いのキコリ食堂

名称海沿いのキコリ食堂住所〒248-0013 神奈川県鎌倉市材木座6丁目4−7 山ノ上ビルアクセスJR鎌倉駅東口から京急バス40/41番「材木座」下車徒歩2分(所要時間7分)、JR鎌倉駅より徒歩約20分(和賀江嶋から徒歩8分ほど)定休日不定休となりますので、お店のInstagramかお電話でご確認下さい。営業時間お昼ごはん 11:00-17:00 カフェとスイーツ15:00-17:00 晩ご飯とお酒17:00-22:00(L.O. 21:30)電話番号0467-81-4723駐車場の有無無料駐車場8台、駐輪場10台有りご利用シーン家族,子どもHPリンク海沿いのキコリ食堂|鎌倉 公式HPSNSリンクInstagram / Facebook

森戸海岸(葉山町)

森戸海岸は葉山の中で一番広く、鎌倉方面から一番アクセスしやすい砂浜。波が穏やかで遠浅のため、小さなお子さん連れにも安心です。シーカヤックツアーなどにも参加できます。

また、砂浜で遊ぶ前に隣接する源頼朝が建てた「森戸大明神」も参拝できますよ。なでると子が授かると言われる「子宝の石」や咳の病を治したい方、喉を使うお仕事の方に”喉の神様”として信仰を集める「おせき稲荷社」も。

鳥居も海上に望め、反対側には遠く江ノ島、富士山が見える時もあり、森戸の夕照は「かながわ景勝50選」となっています。周辺にはカフェやお店などもたくさんあり、日帰りで立ち寄る遊び場として最高です!

【葉山 観光スポットレポ】森戸大明神 - 海に面した穏やかな神社

名称森戸海岸住所〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内アクセスJR横須賀線逗子駅、京浜急行逗子 葉山駅より京急バス「海岸廻り葉山行き」10分、「森戸海岸」バス停下車徒歩1分定休日無し料金無し(海の家は有料)駐車場の有無無し(近くに有料パーキングあり)ご利用シーン子連れで楽しめる観光スポットHPリンク葉山町 公式HP

近くのおすすめ:「三角屋根 パンとコーヒー」

三角屋根 パンとコーヒーは、森戸神社のバス停前に立つおしゃれなカフェです。三角屋根の真っ白な建物が目を惹きます。訪問時の12時開店間際には長蛇の列と、駐車場も満車になっていました。車が停まっていなければ丸い窓とベンチでおしゃれな写真撮影も楽しめますよ。

人気の焼きたてパンは産前産後の2年半お休みされていたそうで、2023年9月5日より販売再開されたとのこと。”待っていたよ”とお声掛けされるお客様も。現在はモーニング、カフェを中心に営業しています。

オーダーしたパンは温めて、大きなパンはカットして提供してくださいます。お子さん達とシェアして、いろんな種類が食べられますよ。今回は、生ハムとクリームチーズ、チョコフランスをチョイス。たっぷりのクリームチーズや少し溶けたチョコが絶品で、子供も夢中になって食べていました!

店内には大きなテーブルとカウンターのほか、ロッキングチェア席があります。緑あふれる中庭を眺めながらゆらゆら揺れていると、時間がゆっくり流れます。お子さん向けの椅子やバウンサーがあったり、中庭で過ごすこともできるのも嬉しいポイント。カフェタイムでもランチでも、おしゃれな空間でお子さんと一緒に癒されませんか。

名称三角屋根 パンとコーヒー住所〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内1047-3アクセスJR逗子駅東口から京急バスで約15分3番乗り場【逗11】または【逗12】で「森戸神社」下車、京急新逗子駅南口から京急バスで約10分2番乗り場【逗11】または【逗12】で「森戸神社」下車(森戸海岸から徒歩6分ほど、森戸大明神からは徒歩3分ほど)営業時間9:00〜17:00定休日月曜・木曜・金曜 ※臨時休業日は事前にご確認ください駐車場の有無無料駐車場有り(3台)近隣に有料駐車場有りご利用シーン家族,子どもHPリンク三角屋根 パンとコーヒー 公式HPSNSリンクInstagram

近くのおすすめ:「MISAKI DONUTS 葉山店」

MISAKI DONUTSは、神奈川県の三浦半島最南端の港町“三浦市三崎” が発祥のドーナツショップ。現在直営9店舗、葉山店は森戸海岸から徒歩4分ほど。季節の具材を包んだ手作りドーナツは見た目もかわいくて、もちもちふわふわで、お子さんとのおやつの時間にもぴったり。人気No.1のレモンクリームチーズはさっぱり爽やか。葉山限定の「アイスサンド」は冷たいアイスクリームとふわふわドーナツの相性抜群で、一度は食べたい逸品です。

土日祝日限定で、朝8時半〜10時までドーナツのご注文でドリンクが50%オフの「朝ドーナツ」という嬉しいサービスも。朝早くから葉山や横須賀方面に向かうドライブで立ち寄るのにもおすすめです。ギフトBOXもあるのでお土産にも喜ばれること間違いなし。

ミサキドーナツ 葉山店

MISAKI DONUTS 葉山店住所〒240-0112神奈川県三浦郡葉山町堀内905最寄り駅から徒歩JR横須賀線 逗子駅より京急バス利用、京浜急行線 逗子・葉山駅より京急バス利用「元町」バス停下車徒歩3分(森戸海岸からは徒歩4分ほど)営業時間平日 10:00~18:00 土日祝 8:30~18:00(季節により変動あり)定休日なし(年末年始等、臨時休業あり)電話番号046-897-4922駐車場の有無無し(近隣にコインパーキングあり)ご利用シーン家族,子どもHPリンク葉山店 | ミサキドーナツ 公式HPSNSリンクInstagram

葉山公園&小磯の鼻(葉山町)

葉山公園は葉山御用邸に隣接し、日帰りの葉山・横須賀周辺のドライブの拠点としてもベストスポットです。駐車場への道がとても狭いのですが、駐車料金が一回制料金(時間、季節により変動)であること、駐車場近くに足洗い場があるのが嬉しいポイント。帰る前にささっと綺麗にでき、子連れドライブの時は本当に助かります。

目の前に広がる大浜海岸で海を楽しめるのはもちろん、小さなお子さんが楽しめる遊具広場や走り回れる芝生広場、季節の花を楽しめる「はまなす花園」もあり盛りだくさん。遊具の吊り橋はネットがあり小さなお子さんでも安心。我が子も遊具で遊んだり、走り回ったり、松ぼっくりを拾ったりと、このエリアで長いこと遊んでいました。

すぐ横にある小さな岩場には、海の守り神である「竜神様」を祀った鳥居もありますよ。参拝するために岩場登りをする、なんて珍しいですよね。

この「小磯の鼻」を超えると一色海岸に続きます。また、大浜海岸を反対の横須賀方面に歩くと長者ヶ崎海岸に続いており、広い範囲で砂浜遊びも磯遊びもできるので、お好みの場所を選んでみてくださいね。葉山公園は一日中のんびりしながら、お子さんが様々に楽しめる遊び場の拠点として最高です。

葉山公園

名称葉山公園住所〒240-0116 神奈川県三浦郡葉山町下山口最寄り駅からのアクセスJR 逗子駅、京急 逗子・葉山駅から京急バス「長井行き」、「横須賀市民病院行き」、「大楠芦名口行き」にて「葉山公園」下車 徒歩約5分駐車場の有無有料駐車場有り(利用時間8:00-18:00)※料金は時間、季節によって変動定休日無し料金無しご利用シーン子連れで楽しめる観光スポットHPリンク神奈川県立葉山公園/はやま三ヶ岡山緑地 公式HP

山編

披露山公園(逗子市)

披露山公園は、逗子海岸の横に位置する山の上の公園です。展望台から眺める景色は最高!披露山庭園住宅地、逗子マリーナ、江ノ島、そして、運が良ければ富士山も望めます。

この規模の公園では珍しく、お猿さん、鳥さんなどのプチ動物園があるのも魅力。また小さなお子さん向けの遊具があったり、池でザリガニ釣りをするお子さんも。園内にはスロープが多く、ベビーカーでぐるりと一周することもできます。

レストハウスには多目的スペースもあり、おむつ替えや授乳もできて安心です。駐車場が終日無料なのも嬉しいポイント。家族みんなで満喫できる遊び場です。

【逗子 観光スポットレポ】披露山公園 - 逗子を一望できて赤ちゃん連れで楽しめる公園

名称披露山公園住所〒249-0007 神奈川県逗子市新宿5丁目4−1アクセスJR逗子駅よりバス小坪経由鎌倉行「披露山入口」下車徒歩約15分定休日無し(レストハウスのみ雨天時・平日は休業)営業時間レストハウスのみ土日祝の11:00~16:00電話番号046-871-4941料金無し駐車場の有無無料駐車場有り(利用時間:8:30~16:30)ご利用シーン子連れで楽しめる観光スポットHPリンク逗子市公式HP

近くのおすすめ:「Cafe&Restaurant Zushiまりん」

JR逗子駅、京急逗子・葉山駅からも徒歩3分、細い路地を入ったところにある「Zushiまりん」。駅近ながらも静かな住宅街にある隠れ家的なカフェ&レストラン。店内は、木の温もりを感じる優しい雰囲気。初めての来店でもほっとできるアットホームなお店です。

メニューは、ハンバーグやカレーなどの洋食、しらすやまぐろなど地元食材を使った丼ものなどがラインアップ。デザートもフレンチトーストやあんみつなど洋食から和食まで人気のメニューが充実しています。

老若男女を問わず、たくさんの方に愛されている店内には穏やかな時間が流れています。お客さんも優しい方ばかりだそう。キッズプレートやおむつ交換台の用意もあり、子ども連れのファミリーも気兼ねなく過ごるので、ぜひ一度訪れてみて下さい!

【2025年最新】逗子おすすめランチ7選!絶品海鮮の名店やおしゃれなイタリアンも紹介!

南郷上ノ山公園(葉山町)

名称Cafe & Restaurant Zushiまりん住所〒249-0006 神奈川県逗子市逗子2-6-5I.D.Iビル2FアクセスJR逗子駅から徒歩3分、京急 逗子・葉山駅から徒歩3分営業時間月・火 11:30~17:30(L.O.17:00)、水〜土 11:30〜16:00(L.O.15:30)17:30〜21:00(L.O.20:00)定休日水曜・日曜予約電話予約電話番号 046-874-9285駐車場無しご利用シーン家族,子どもSNSリンクinstagram

南郷上ノ山公園は葉山の山々に囲まれ、広々とした公園です。芝生の丘と周回する散策路、お子さんが楽しめるアスレチックから、野球やテニスなどが楽しめるグラウンド、コート、わんちゃん連れに嬉しいドッグヤードまでたっぷり楽しめます。テントはNGですが、熱中症予防に小型の日除けテント(ロープ・ペグで固定しないもの・強風時は不可)の使用はOKなので、家族で一日中のんびり過ごせますよ。

秋の黄金に輝く銀杏並木も有名で、お子さんと写真撮影を楽しむのも素敵な時間。駐車場が終日無料なのも嬉しいポイントです。グラウンド、ドッグヤードなどをご利用の際は事前にお電話にてご確認ください。

近くのおすすめ:「マーロウ 逗葉新道店」

名称南郷上ノ山公園住所〒240-0113 神奈川県三浦郡葉山町長柄1888番地1 最寄り駅からのアクセスJR 逗子駅、京急 逗子・葉山駅から京急バス 山手回り「南郷中学校」行「南郷中学校」にて下車定休日月曜(月曜が休日の場合はその後の最も近い休日以外の日)、年末年始(12月28日~1月4日)利用時間8:30~16:30(6月~8月:8:00~18:00)料金無し駐車場無料駐車場有り(利用時間:8;00~16:50/6月~8月のみ7:30~18:20)ご利用シーン子連れで楽しめる観光スポットHPリンク南郷上ノ山公園/葉山町 公式HP

プリンの名店「マーロウ」。ビーカー入り手作り焼きプリンの専門店で、神奈川県、東京都に14店舗を展開しています。逗葉新道店は工房が直結しており、新鮮なプリンが提供できる魅力を活かした「Weeklyプリン」が人気。週替わりで限定の味が楽しめます。ぜひチェックしてから行ってみてくださいね。

プリンはもちろん、三浦牛や三浦野菜をたっぷり楽しめるランチもおすすめ。ハーフサイズプリン付きのお子様プレートもあるのが嬉しいですね。

マーロウ逗葉新道店

バス・電車のフリーパスも色々あります

車でお越しの方に「パーク&レールライド」

名称マーロウ 逗葉新道店住所〒240-0113 神奈川県三浦郡葉山町長柄1296−6アクセス京急 逗子・葉山駅から徒歩で約25分、JR逗子駅バス2番バスで約5分「長柄交差点」下車徒歩15~20分駐車場無料駐車場有り(第1駐車場19台 お店の前/第2駐車場12台 徒歩10秒/第3駐車場20台 徒歩10秒)※第3駐車場はメンテナンスのため6/30は利用不可。定休日年中無休営業時間10:00~19:00 ランチ 10:00~14:00/喫茶 10:00~18:00 (混雑状況により時間の変更あり)支払い方法現金, クレジットカード, 電子マネー, QRコード決済予約土日祝は11:30まで 詳細は店舗にお問い合わせ下さい。電話番号046-874-7622ご利用シーン家族,子どもHPリンクMARLOWE マーロウ|手作りビーカープリンの専門店 | 逗葉新道店 公式HPSNSリンクInstagram Facebook X

季節によって、海岸線沿いなどの道は渋滞してしまうことも多いエリア。うまく利用したいのは「パーク&レールライド」です。指定の駐車場に車を停めて、電車とバスで江ノ電沿線を観光できます。現在、江の島、七里ヶ浜、由比ヶ浜の駐車場で販売中です。※最新の情報は、詳細は各ホームページ等でご確認ください。

名称パーク&レールライド各駐車場の料金七里ヶ浜パーク&レールライド:1,850円/5時間由比ヶ浜パーク&レールライド:1,700円/5時間江の島パーク&レールライド:2,020円/5時間大船・江の島パーク&レールライド:駐車場料金が平日200円/休日300円引き/10:00〜23:00の間で無制限大船・江の島パーク&レールライド:(駐車場料金が平日、休日ともに200円引き/10:00〜23:00の間で無制限)関連リンク鎌倉市/パーク&ライド公式HP パーク&ライド一覧表(2024/9/1改定)

観光スポットが集中している鎌倉地域の「パーク&ライド」利用場所と特典について

電車でお越しの方にフリーパス各種

鎌倉市内を巡るのにお得なフリーパス「のりおりくん」と「鎌倉フリー環境手形」もご紹介します。長谷周辺まで楽しむならバスも便利ですよ。

名称のりおりくん料金おとな800円、こども400円(江ノ電全線に1日乗り放題の乗車券+さまざまな特典付き)※2025年6月7日~7月6日の土・日曜日は混雑緩和のため、「のりおりくん」の発売を一時中止します。6月14日・15日は「江の島・鎌倉フリーパス」も発売中止となります。事前に購入した乗車券(QR乗車券含む)は、変わらずご利用いただけます。詳しくはこちらをご確認ください。関連リンク江ノ電 公式HP

名称鎌倉フリー環境手形料金料金:おとな900円、こども450円(鎌倉地域内の5つの路線バスと江ノ電指定区間(鎌倉駅〜長谷駅)が1日乗り降り自由な切符)関連リンク鎌倉市公式HP

関連リンク:交通機関のフリーパスについて - 鎌倉市観光協会 公式HP

※掲載の内容は2023年9月の取材時点の情報を一部修正したものです。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

