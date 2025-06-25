ミューズ来日決定、大阪ではMAN WITH A MISSION、go!go!vanillasと共演

グラミー賞2度受賞のロックバンド、ミューズの来日公演が決定した。

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9⽉25日（⽊）のKアリーナ横浜公演に加え、9月23日（火・祝）に開催される大阪公演は万博開催を記念し開催されるスペシャル・イベント「SONIC EXPO 2025」にMAN WITH A MISSION、go!go!vanillasとともに出演する。

＜ライブ情報＞

大阪にぎわい創出事業「SONIC OSAKA EXPO 2025」

2025年9月23日（火・祝）京セラドーム大阪

14:00開場／16:00開演／20:30終演（予定）

主催：大阪府・大阪市・大阪にぎわい創出事業実行委員会（※1）

SONIC OSAKA EXPO 2025実行委員会

※1 構成団体：大阪府、大阪市、大阪商工会議所、公益財団法人大阪観光局

協力：ワーナーミュージック・ジャパン

事業サイト：https://osakanigiwai.com/

特設サイト：https://sonic-expo2025.com

出演：MUSE、MAN WITH A MISSION、go!go!vanillas

チケット ：

【料金】

GOLD STANDING ¥28000

ARENA STANDING ¥22000

ARENA 指定 ¥18000

STAND 指定 S ¥18000

STAND 指定 A ¥15000

【一般発売】

7月19日（土）10:00~