新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、2025年9月ごろより開幕予定の「Mリーグ2025-26シーズン」を「麻雀チャンネル」にて全試合生中継することを決定。また、「ABEMA」の「Mリーグ2025-26」オフィシャルソングにロックバンド・UVERworldによる新曲「NO MAP」を起用することを発表した。

「Mリーグ」は、競技麻雀の普及と発展を目的として2018年7月17日に発足。8シーズン目となる「Mリーグ2025-26」では、新たに参加した「EARTH JETS(アースジェッツ)」を加えた全10チームが、2025年6月30日(月)午後5時より実施されるドラフト会議での指名選手および、契約更改選手との交渉を経て、各4名の所属選手との契約を締結し、2025年9月ごろ、総勢40名のMリーガーによる新たな戦いの火ぶたが切られる。

熱き戦いが予想される「Mリーグ2025-26」の開催にあたり、「ABEMA」ではUVERworldによる新曲「NO MAP」をオフィシャルソングに決定。UVERworldはこれまでに「Mリーグ2022-23」において2013年リリースの「ナノ・セカンド」がエンディングソングに、続く「Mリーグ2023-24」において「ENCORE AGAIN (feat.SHUNTO from BE:FIRST)」が、「Mリーグ2024-25」では初の書き下ろし楽曲となる「WINGS ever」がオフィシャルソングとして起用された。今回で4シーズン目となるオフィシャルソング起用は、2025年6月14日(土)に開催されたUVERworldの東京ドームライブ「UVERworld LIVE “EPIPHANY” at TOKYO DOME」にて初解禁。来る、「Mリーグ2025-26」を盛り上げる。

「Mリーグ2025-26」の行方を占うドラフト会議の模様は6月30日(月)午後5時より「ABEMA」麻雀チャンネルにて生放送される。