サンシャインシティは、「週刊少年ジャンプ」で連載され、全世界シリーズコミック累計1億3000万部を超える『BLEACH』の2025年大型イベント「BLEACH THE DEATHBERRY」の一企画として、「BLEACH THE LOCUS OF BRAVE Ⅱ」を、2025年6月13日よりサンシャイン60展望台 てんぼうパーク(東京・池袋)にて開催する。

入場特典&グッズ付きチケットが登場

来場者特典として、クリアカード(全16種)をランダムで1枚配布する。これは過去イベント「BLEACH EX.」「THE LOCUS OF BRAVEⅠ」で配布されたプロフィールカードシリーズの“滅却師(クインシー)ver.”で、石田雨竜や黒崎一護などを含む16体がラインナップ。無くなり次第終了となる。

また、グッズ付きチケットの販売も決定した。本チケットには、「THE LOCUS OF BRAVEⅡ」メインビジュアルを使用したディスプレイスタンドと、2025年4月1日公開の新ビジュアル「BLEACH THE HIGH SCHOOL WARFARE」の最新画稿2種デザインを含む全4種のステッカーが付属する。





圧巻の展示エリア

展示エリアでは、TVアニメ『BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-』制作時に久保帯人が描いたイメージネームを初公開。また、『BLEACH』とAqua Timezの20周年を記念したスペシャルMVに関する制作資料やメイキング映像など、普段は見ることのできない貴重な資料も展示される。

さらに、キャラクターになりきれるフォトスポットや詠唱体験ができる黒棺エリアなど、作品の世界観を体験できるゾーンも設けられている。

新規イラストを使用したオリジナルグッズ

イベント限定グッズとして、「THE LOCUS OF BRAVEⅡ」のメインビジュアルや、久保帯人がファンクラブイベント用に描き下ろしたイラストを使用したアイテムを多数展開。

コラボメニュー

会場内「てんぼうパークCAFE」では、一護・ルキア・白哉の3人と、バンビーズ5人をモチーフにしたコラボメニューを販売。斬魄刀やそれぞれの聖文字をイメージした料理やドリンクが登場する。

購入特典として、コラボメニュー1点の注文ごとにオリジナルコースター(全8種/数量限定)を1枚ランダムで配布。かわいいドリンクパック風のコースターは、本コラボカフェオリジナルデザインだ。

池袋駅東口エリアでフラッグジャック

イベント期間中、池袋駅東口エリアでは、豊島区の協力のもと、各通りに合計222枚のフラッグを掲出する「フラッグジャック」が実施され、『BLEACH』仕様の街並みへと変わる。フラッグのデザインは通りごとに異なり、なかでも、明治通りに掲出される45枚の大型フラッグは圧巻の迫力を誇る。









掲出期間は2025年6月6日~6月25日までで、掲出場所は明治通り(池袋駅東口前)、グリーン大通り、サンシャイン60通り、サンシャイン通り、Hareza池袋周辺エリア。

バンダイナムコ Cross Store 東京でもイベント開催

そして、本イベントと同様に「BLEACH THE DEATHBERRY」の企画の1つとして、体験型イベント「BLEACH WORLD」が東京・池袋にある体験型リテール施設「バンダイナムコ Cross Store 東京」にて開催される。開催期間は2025年6月13日~7月27日まで。

「BLEACH THE LOCUS OF BRAVE Ⅱ」開催概要

「BLEACH THE LOCUS OF BRAVE Ⅱ」は、2025年6月13日~7月13日までの期間、池袋・サンシャイン60展望台 てんぼうパークイベントスペースにて開催される。

チケットは、初日および土日限定の日時指定券と、平日に利用できる一般入場券の2種類が用意されている(6月13日は平日期間券の対象外)。いずれの券種も、前売券は通常チケットが2,000円、グッズ付きチケットが5,000円、当日券は通常チケットが2,200円、グッズ付きチケットが5,200円となっている。当日券の販売は2025年6月13日から。

