プレックスは、「GODZILLA VINYL ART」アーティストコラボ第2弾として、「GVA-BC ゴジラ1995 KAGEMARU DESIGNS」(22,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月30日12時より予約受付開始、2025年8月発送予定。

「GVA-BC ゴジラ1995 KAGEMARU DESIGNS」(22,000円)

「GODZILLA VINYL ART」アーティストコラボ第2弾は、ソフビ作家KAGEMARU DESIGNS(カゲマルデザイン)によるバーニングゴジラ。全高約17cm、ノーマルとピンクの2種展開となる。

どこかユーモアのあるポップさと強烈な“毒気”が共存した造形と、デフォルメされながらも荒々しい質感、艶やかなカラーリングが特徴となっている。

TM & (C) TOHO CO., LTD.