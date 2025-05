「ゴジラ・THE・アート展」広報事務局は5月7日より、TOHOシネマズ六本木ヒルズにて「ゴジラシリーズ特別上映会」を開催する。

同イベントは、現在「森アーツセンターギャラリー」(六本木ヒルズ森タワー52階)にて開催中の「ゴジラ生誕70周年記念 ゴジラ・THE・アート展」を記念して開催される特別上映会。

『ゴジラ 4Kデジタルリマスター版』『モスラ対ゴジラ』『三大怪獣 地球最大の決戦』『ゴジラVSビオランテ』『ゴジラVSメカゴジラ』『シン・ゴジラ』『ゴジラ-1.0』の7作品が、ゴジラ生誕からの70年を振り返るかたちで、公開順に各作品1回ずつ上映されるという。

開催劇場はTOHOシネマズ六本木ヒルズ。上映スケジュールは以下のとおり、各回19時よりスタートする。

5月7日 『ゴジラ 4Kデジタルリマスター版』(1954)

5月14日『モスラ対ゴジラ 4Kデジタルリマスター版』(1964)

5月21日『三大怪獣 地球最大の決戦 4Kデジタルリマスター版』(1964)

5月28日『ゴジラVSビオランテ 4Kデジタルリマスター版』(1989)

6月4日 『ゴジラVSメカゴジラ 4Kデジタルリマスター版』(1993)

6月11日『シン・ゴジラ』(2016)

6月18日『ゴジラ-1.0』(2023)

鑑賞料⾦は、一般・シニアが1,300円、大学生以下は500円。なお、入場者特典として六本木ヒルズ限定のゴジラステッカー全6種がランダムで配布される。

TM & (C) TOHO CO., LTD.