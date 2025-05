エイコーは、「しろたん×はぴだんぶい」のオリジナル商品を、5月中旬より「Can★Do」をはじめとする全国の100円ショップにて順次展開する。

たてごとアザラシのキャラクター「しろたん」とサンリオのキャラクター「はぴだんぶい」たちが夢のコラボレーション。みんなでダンスパーティーを楽しんだり、しろたんがはぴだんぶいになりきったりと、かわいくて癒やされるデザインの商品が多数登場する。





販売商品ラインナップ

ラインナップは、「診察券・お薬手帳ケース」、「ぷくっとシール」「A5カバー付きノート」、「ボタン付きA4クリアファイル(横型)」、「A6クリアファイル3ポケット」、「卓上メモ&ふせん」、「ビニールポーチマチ付き」、「フラットポーチ」、「カラビナ付き三角クリアケース」、「ブラインドアクリルアンブレラチャーム(全6種)」の全10アイテム。価格は各110円。

Sirotan LICENSED by creative yoko (c) CREATIVE YOKO

(c) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660862