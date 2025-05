『劇場版カードキャプターさくら 封印されたカード』と短編作品『ケロちゃんにおまかせ!』の劇場公開25周年を記念して、7月11日より2作品の再上映が決定した。

ポスタービジュアル

『劇場版カードキャプターさくら 封印されたカード』は、『カードキャプターさくら』の劇場版第2弾。2000年7月15日に短編作品『ケロちゃんにおまかせ!』と同時上映された。今回の再上映では、全国56の映画館にて2作品を上映する。

またこれを記念し、昨年再上映した劇場版第1弾『劇場版カードキャプターさくら』と『CLOVER』についても、5月30日より再上映を行う。

(c) CLAMP・ST・講談社/劇場版カードキャプターさくら 封印されたカード製作委員会

(c) CLAMP・ST・講談社/劇場版ケロちゃんにおまかせ!製作委員会

(c) CLAMP・ST・講談社/バンダイビジュアル・マッドハウス