WOWOWは、今年2月でデビュー15周年を迎えたMAN WITH A MISSIONを5月17日から4カ月連続で特集。6月15日には最新ツアーの横浜公演を収めた『MAN WITH A“15th”MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025』(20:00~WOWOWライブ/WOWOWオンデマンド※WOWOWオンデマンドで2週間アーカイブ配信あり)を独占放送・配信するほか、豪華なラインナップをおくる。

WOWOWで特集されるMAN WITH A MISSION

写真:酒井ダイスケ

2010年に衝撃のデビューを果たし、日本のロックシーンの疾走し続けるMAN WITH A MISSION。2025年2月に結成15周年を迎え、2月1日から結成15周年記念の全国アリーナツアーを展開、3月12日には約3年ぶりとなる待望のニューEP『XV e.p.』をリリースするなど、アニバーサリー・イヤーに相応しい活躍を見せている。

すでに報じられている第1弾の5月17日は、彼らの軌跡を追った初のドキュメンタリー映画『MAN WITH A MISSION THE MOVIE-TRACE the HISTORY-』(17:00~WOWOWライブ/WOWOWオンデマンド※WOWOWオンデマンドで10月31日までアーカイブ配信あり)、歴代ミュージックビデオをまとめた『MAN WITH A MISSION Music Video Collection 2010-2025』(5月17日18:30~WOWOWライブ/WOWOWオンデマンド)、WOWOWのオリジナル番組『MAN WITH A MISSION インタビュー特番~XV~』(22:15~WOWOWライブ/WOWOWオンデマンド※WOWOWオンデマンドで1カ月間アーカイブ配信あり)が控えており、集中編成で楽しめるラインナップだ。

6月以降も決定し、6月15日は『MAN WITH A"15th"MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025』(20:00~WOWOWライブ/WOWOWオンデマンド※WOWOWオンデマンドで2週間アーカイブ配信あり)、7月は『MAN WITH A MISSION presents Chasing the Horizon Tour 2018 FINAL at 阪神甲子園球場』、『MAN WITH A MISSION ROAD TO 甲子園~前門の虎後門の狼~』、8月は『MAN WITH A MISSION Presents Break and Cross the Walls Tour 2022』が控えている。

特に6月15日の『MAN WITH A"15th"MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025』は、MAN WITH A MISSIONが結成15周年を記念して開催した全国ツアーより、Kアリーナ横浜公演の模様を独占放送・配信。今回のツアーは、結成15周年にちなんでライブで演奏する15曲をファンの投票で決定し、さらにメンバーおよびスタッフが投票した楽曲を加えて各公演の"その日だけのセットリスト"が組まれるという内容だ。キャリアを埋め尽くすヒット曲、話題作などが並ぶ壮観なステージは見逃せない。