WOWOWは、昨年生誕60周年を迎えたhideを6月から2カ月連続で特集。その第1弾として、6月29日に『hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver"REPSYCLE"~Life is still going on!!~』(18:00~WOWOWライブ/WOWOWオンデマンド)を放送・配信する。

(C)HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD.Photo by HIDEO CANNO(CAPS)

X JAPANのギタリストとして、ソロアーティスト(hide with Spread Beaver/zilch)として音楽シーンに多大なる影響を与え続け、2024年に生誕60周年を迎えた永遠のロックスター、hide(ヒデ)。1998年の急逝から四半世紀以上がたった今もなお多くのファンに愛され、次世代のミュージシャンからもリスペクトされ続けており、その存在感がいまだ薄れることはない。

WOWOWでは、そんな彼を2カ月連続で特集。その第1弾となる『hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver“REPSYCLE”~Life is still going on!!~』は、永久保存版スペシャルBOX『REPSYCLE~hide 60th Anniversary Special Box~』が2024年にリリースされたことを記念し、5月2・3日に東京体育館で開催されたhide with Spread Beaverのワンマンライブの模様を放送・配信する。同公演には、hide with Spread Beaverのメンバーに加え、盟友PATA(X JAPAN)、hideがレーベル「LEMONeD」を設立するきっかけとなったZEPPET STOREの木村世治もゲスト参加した。

さらに第2弾となる7月は、「ROCKET DIVE」や「ピンク スパイダー」などhideのミュージックビデオを集めた『hide Music Video Collection』、hideの活動や生き様に迫る『hide 50th anniversary FILM JUNK STORY』、hideの実弟でマネージャーを務めた松本裕士がhideとの思い出をつづった自伝エッセイを今井翼主演で映画化した『TELL ME~hideと見た景色~』を放送・配信する。