株式会社BACONは、見ているだけで可愛いフレンチブルドッグ、パグ、ボストンテリアにシーズーなど鼻ぺちゃ犬(短頭種)の合同写真展＆物販展「鼻ぺちゃ展 2025」を、2025年5月23日(金)～6月8日(日)に東京にて開催する。
10周年を迎える「鼻ぺちゃ展 2025」では、SNSで注目を浴びる鼻ぺちゃクリエイターたちが再集結。InstagramやX(旧Twitter)で活躍中の人気作家たちが勢揃いし、愛くるしい鼻ぺちゃ犬たちの魅力を存分に披露する。
10周年を記念した限定グッズも必見。「AUNITEM(@auntempo)」の新作一筆箋や、「hanachobiko(@hanachobiko.m)」のパグイラストアイテム、「maru miki(@marumiki)」による刺繍作品、「WAN LIFE(@wan.life.hey)」のライフスタイル雑貨など、人気クリエイターの新作が多数登場予定となっている。
【企画展概要】
■東京会場
企画展名： 鼻ぺちゃ犬の合同写真展＆物販展「鼻ぺちゃ展 2025」
開催日時： 2025年5月23日(金)～6月8日(日)
営業時間： 平日 11:00～17:00、土日・祝日 11:00～18:00
休館日 ： 毎週月曜日
会場 ： TODAYS GALLERY STUDIO.
〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F
入場料 ： 700円／3歳以下は入場無料
出展者 ： 41組
主催 ： 株式会社BACON
URL ： https://tgs.jp.net/event/hanapecha/