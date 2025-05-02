株式会社BACONは、見ているだけで可愛いフレンチブルドッグ、パグ、ボストンテリアにシーズーなど鼻ぺちゃ犬(短頭種)の合同写真展＆物販展「鼻ぺちゃ展 2025」を、2025年5月23日(金)～6月8日(日)に東京にて開催する。

  • 展示作品1

10周年を迎える「鼻ぺちゃ展 2025」では、SNSで注目を浴びる鼻ぺちゃクリエイターたちが再集結。InstagramやX(旧Twitter)で活躍中の人気作家たちが勢揃いし、愛くるしい鼻ぺちゃ犬たちの魅力を存分に披露する。

10周年を記念した限定グッズも必見。「AUNITEM(@auntempo)」の新作一筆箋や、「hanachobiko(@hanachobiko.m)」のパグイラストアイテム、「maru miki(@marumiki)」による刺繍作品、「WAN LIFE(@wan.life.hey)」のライフスタイル雑貨など、人気クリエイターの新作が多数登場予定となっている。

【企画展概要】

■東京会場

企画展名： 鼻ぺちゃ犬の合同写真展＆物販展「鼻ぺちゃ展 2025」

開催日時： 2025年5月23日(金)～6月8日(日)

営業時間： 平日 11:00～17:00、土日・祝日 11:00～18:00

休館日　： 毎週月曜日

会場　　： TODAYS GALLERY STUDIO.

　　　　　 〒111-0053　東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料　： 700円／3歳以下は入場無料

出展者　： 41組

主催　　： 株式会社BACON

URL　　 ： https://tgs.jp.net/event/hanapecha/

安藤真一郎

あんどうしんいちろう

マーケティング会社に勤務した後、フリーランスのライターに転身。 多種多様なジャンルの記事を執筆するなかで、金融リテラシーを高めることや情報発信の重要性に気づき、現在はマネー系ジャンルを中心に執筆している。 ライターとして、知識のない人でも理解しやすいよう、かみくだいた文章にすることが信条。 ファイナンシャルプランニング技能士2級、日商簿記検定2級取得。

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