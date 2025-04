インペリアル・エンタープライズは4月15日、「千本桜 江戸切子グラス」(4万3,901円)の販売をPREMICOオンラインショップにて開始した。

同商品は、バーチャル・シンガーの初音ミクとコラボした江戸切子グラスの新作。

小紫色の色被せガラスを使用した、黒うさPさんによるボーカロイド楽曲「千本桜」の世界観を表現したデザインとなっている。

エディションナンバーが刻印された、1,000点の限定品。

さらに、イラストレーター・岩十さんによる、光線銃ポーズの未來の描き下ろしイラストを使用したアクリル展示台と特製桐箱も付いている。

Art by 岩十 (C)WhiteFlame/ 一斗まる (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net