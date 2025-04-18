16日、韓国で『RIZIN韓国大会に関する記者会見』が行われ榊原信行CEO、ホベルト・サトシ・ソウザ、ケイト・ロータス、 佐藤将光、宇佐美正パトリック、中原由貴、宇佐美秀メイソン、井上聖矢、 金太郎、武田光司、ギ・ウォンビン、シン・ユリ、キム・スーチョル、大原樹理、キム・シウォ ン、ソン・ヨンジェ、ジョ・サンへ、ヤン・ジヨンが意気込みを語った。
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