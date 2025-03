東急リゾーツ&ステイは、3月26日~6月18日までの期間、同社が運営するアパートメントホテル「東急ステイ」全31施設において、地域色豊かにアップサイクルされたオリジナルデザインの衣装を身に纏ったタカラトミーの着せ替え人形「リカちゃん」の展示などを通じて、サステナブルな滞在体験を楽しめるプロジェクト「Color Your STAY with Licca」を開催する。

東急ステイ全31施設で「Color Your STAY with Licca」を開催

「Color Your STAY with Licca」は、「ホテル×アップサイクル×リカちゃん」という新たなコンセプトのもと、サステナブルな取り組みと地域の魅力を発信するプロジェクト。全国の東急ステイ31施設にて開催され、「リカちゃんが彩る、あなただけの特別なSTAY」をテーマに、ホテルに訪れるゲストの滞在を彩り豊かにするひとときを提供するという。

「Color Your STAY with Licca」の舞台となる東急ステイについて、「環境配慮型ホテルとして、“WE ARE GREEN”という標語を掲げている」と話す、東急リゾート&ステイ 常務取締役の小澤広倫氏。同ホテルでは、各種アメニティをバイオマス由来のものに変更するなど、プラスチック廃棄量の削減に取り組むなどの活動がこれまでから行われている。また系列のリゾートホテルでは、森林保全の活動を実施。間伐材を利用したアロマオイルの製造などにも取り組んでいるという。

そして、今回の企画が生まれたきっかけとして、同ホテルの制服変更を挙げ、「旧制服を捨てないで何かに利用していくこと考え始めた」という小澤氏は、同社とともに、循環型ファッションの実現化を目指すクリエイティブコミュニティ「NewMake」を運営するSTORY&Co.の細川拓氏に相談。「なるべく、ホテルゲストの皆さん、消費者の皆さんとどうやって楽しみながら、サステナブルを謳っていくかという取り組み」として、今回のプロジェクトが始動したと振り返る。

「NewMakeは、コロナ禍で渋谷・原宿が落ち込んでしまったときに、アパレルブランドの廃棄物を、クリエイターの力を借りてアップサイクルし、もう一度世に出す」という目的で2021年に発足したという、STORY&Co. 代表取締役の細川氏は、「2022年に実施した『100myLicca』プロジェクトでの共感が、東急ステイの環境配慮への取り組みへ共鳴した」と説明する。

「100myLicca」は、着られなくなった衣服や廃棄生地や材料を使用し、リカちゃんの洋服を参加者が自ら手作りし、1人1人の思いを乗せたアップサイクルを行う活動。このプロジェクトが、今回の「Color Your STAY with Licca」に繋がっているという。

「Color Your STAY with Licca」では、リカちゃんを東急ステイのサステナブル・アンバサダーに起用し、「環境配慮・地域共創の象徴」として新たな物語を創出。北海道から沖縄までの全国31施設において、各地域のクリエイターがそれぞれの地域特性を表現したアップサイクルウェアを纏った「リカちゃん」が展示される。

なお、3月26日~3月30日の期間は、全国に先駆けて「東急ステイ新宿イーストサイド」にてオープニングイベントを開催。31種類のアップサイクルウェアを纏ったリカちゃんが展示されるほか、世界観を体験できるフォトブースやデザイナー体験ができるワークショップなどの企画も開催される。

そして、4月以降は、それぞれの地域をイメージした衣装を纏ったリカちゃんが全国の各施設にて順次展示されるほか、ワークショップやフォトブースなども展開される。

さらに、東急ステイ新宿イーストサイドでは、東急ステイの制服が新しく生まれ変わったことを記念して、旧制服と新制服を着用したリカちゃんの特別展示も実施されるので、あわせてチェックしておきたい。

旧制服と新制服を着用したリカちゃん

なお、本プロジェクトは、宿泊者に限らず、誰でも参加が可能なことも大きな特徴。ファミリーやリカちゃん好き、地域文化に興味がある人も楽しめる多彩なコンテンツに加えて、地域クリエイターとのコラボレーション特別企画なども実施予定となっている。各施設での展示スケジュールなど詳細は特設サイトにて。