タカラトミーは、サンリオのキャラクター「マイメロディ50周年」と「クロミ20周年」のアニバーサリーイヤーを記念し、着せ替え人形「リカちゃん」のコラボレーションドール2種「ラブリーなマイメロディ リカちゃん」「クールなクロミ リカちゃん」(各4,950円)と、リカちゃんハウス「クールなクロミ リカちゃんルーム」(5,940円)を、3月22日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等にて発売する。

さらに「クールなクロミ リカちゃん」の豪華仕様のDXセット「クールなクロミ リカちゃん DX ワンピース&ナイトウェアセット」(6,600円)を1月31日~2月28日までの期間限定でタカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」にて予約受付し、2025年7月中旬に受注生産にて発売予定。

「ラブリーなマイメロディ リカちゃん」は、ピンクを基調にしたコーディネートで、エプロンドレスには「マイメロディ」とお友だちの“フラットくん”がプリントされている。マイメロディの耳が付いたヘッドドレス、ハイソックスにピンクのストラップシューズを合わせた。

「クールなクロミ リカちゃん」は、クロミがプリントされた肩出しトップスにパープルチェックのスカート、黒のロングブーツ、チョーカーなどのアクセサリーを合わせたクールなコーディネートのリカちゃん。クロミの“ずきん”をイメージしたポンポンがスカートとヘアゴムについている。

「クロスリボン」が共通のモチーフで、それぞれのキャラクターをイメージしたヘアメイクにより世界観を表現した。

同時発売の「クールなクロミ リカちゃんルーム」は、「リカちゃんのおへや」がクロミデザインになった、家具とロフトつきのバッグ型のおうちだ。パソコンやスリッパ、収納ボックスなど、お部屋の小物にクロミがあしらわれており、バッグの外側にもクロミがデザインされている。

つくえは天板を上げることで、ドレッサーにもなり2WAYで楽しめる。ロックパーツが付いており、リカちゃん(別売)や家具を一式収納して持ち運びをすることも可能。

また、受注生産で販売する「クールなクロミ リカちゃん DX ワンピース&ナイトウェアセット」(6,600円)は、「クールなクロミ リカちゃん」とドレスが2着付属し、クロミらしいポンポンやチョーカーなどのアクセサリーも付属。3パターンのコーディネートを楽しむことができる。

(c)TOMY (c) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)