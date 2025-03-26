田丸辰
榊原信行CEO、太田忍、山本アーセン、冨澤大智、平本丈、田丸辰、スダリオ剛、上田幹雄、シビサイ頌真、征矢貴が26日、『RIZIN男祭り 追加対戦カード発表記者会見』に登場。
試合への意気込みを語った。
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（オススメ動画）
🎬【RIZIN】スダリオ剛、一度敗れた上田幹雄に強気の発言「やる前ビビってた」シビサイ頌真も参戦しヘビー級トーナメント実施へ『RIZIN男祭り 追加対戦カード発表記者会見』
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