フジテレビの動画配信サービス・FODとCS・フジテレビONEでは、『THE野球盤L!VE2025』を20日(17:30~)に生中継する。

2013年に初めてOAされた『THE野球盤L!VE』は、野球盤というボードゲームのおもちゃを舞台に、プロ野球さながらの真剣勝負とリアルな実況を交えたコンセプトが視聴者の好評を得て、その後も度々企画されてきた人気番組。

使用する野球盤の球場は日本最先端(!?)の「モンスターコントロール」。いわゆる「消える魔球」などを繰り出すことはもちろん、投げる球の高低、左右も投げ分けることができ、さらに守備位置や右打ち左打ちなど様々な設定が可能だ。

番組では、実際のプロ野球中継経験をもつ実況アナウンサーと本物の野球解説者を迎えて完全実況生中継。10台を超えるCCDカメラとスーパースローVTRによる迫力の映像と、実際のプロ野球中継でも使用されているCGやテロップなどを駆使して配信・放送する。

対戦カードは、2025年シーズンの開幕カードで、「読売ジャイアンツ vs 東京ヤクルトスワローズ」「横浜DeNAベイスターズ vs 中日ドラゴンズ」「広島東洋カープ vs 阪神タイガース」。

プレイヤーは岡島秀樹、関本賢太郎、谷繁元信、真中満、山内泰幸、阿波野秀幸。解説は里崎智也、原口あきまさ。実況は佐野瑞樹アナ、審判はむらせ、応援団は瀬戸けん、レポーターは松崎涼佳アナが担当する。