WOWOWは、今年2月でデビュー15周年を迎えたMAN WITH A MISSIONを5月から4カ月連続で特集。その第1弾として、5月に『MAN WITH A MISSION インタビュー特番~XV~』(WOWOWオンデマンドで1カ月間アーカイブ配信あり)を放送・配信するほか、豪華なラインナップをおくる。

WOWOWで特集されるMAN WITH A MISSION

2010年に衝撃のデビューを果たし、日本のロックシーンの疾走し続けるMAN WITH A MISSION。2025年2月に結成15周年を迎え、2月1日から15周年を記念した全国アリーナツアーがスタートさせ、3月12日には約3年ぶりとなる待望のニューEP『XV e.p.』をリリースした。そんなオオカミたちとこれまで多くの企画でコラボしてきたWOWOWが、結成15周年スペシャルとして4カ月連続で特集する。

5月放送・配信予定の『MAN WITH A MISSION インタビュー特番~XV~』を皮切りに、歴代ミュージックビデオを一挙にまとめた『MAN WITH A MISSION Music Video Collection 2010-2025』(5月放送・配信予定)、彼らの10年の軌跡を追った初のドキュメンタリー映画『MAN WITH A MISSION THE MOVIE-TRACE the HISTORY-』(5月放送・配信予定)など、豪華なランナップを集中的に編成する。特に第1弾の『MAN WITH A MISSION インタビュー特番~XV~』はWOWOWでしか見られないオリジナル番組となっている。